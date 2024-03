Partido Demócrata en Puerto Rico ultima detalles para elección de nueva directiva este sábado, 16 de marzo

Nueva York – La elección especial para reorganizar el liderato del Partido Demócrata en Puerto Rico (DPPR) que se realizará este sábado en el Coliseíto Pedrín Zorilla de San Juan será abierto a cualquier elector que esté debidamente inscrito para votar, confirmó el actual presidente de la colectividad, Charlie Rodríguez.

“Este es un proceso que participa toda persona que esté debidamente inscrita para votar en Puerto Rico, que esté activo en el registro electoral y se afilie al Partido Demócrata. De manera que tiene que llevar su tarjeta de identificación o su licencia de conducir o su pasaporte para poder ser identificado y poder votar”, explicó en entrevista con El Diario de NY.

El proceso anterior garantizará la afiliación de los asistentes al Partido Demócrata.

“No existe una lista de afiliados. Esperamos poder confeccionarla esa lista en esta ocasión. Cuando el elector se presente allí, se le va a pedir una serie de datos y va a tener que firmar el registro de votación; y al estar firmando el registro de votación, está afiliándose al Partido Demócrata. Así que eso será a partir de ese día que tendremos la lista de los afiliados al Partido Demócrata”, añadió el líder estadista sobre el alcance de la Asamblea General.

Un centro de votación y ocho distritos senatoriales

Cada elector votará en una de las ocho mesas disponibles según el distrito senatorial que le corresponda.

“Es un solo centro de votación, pero se divide en ocho centros senatoriales que son los que constituyen el mapa constitucional de Puerto Rico. La persona, cuando llegué allí al Coliseíto Pedrín Zorilla, van a haber unos ujieres y se le va a preguntar en qué distrito senatorial está inscrito…y se le va a dirigir a la junta de mesa del distrito que le corresponda. ¿Por qué eso es así? Porque en cada distrito se va a estar eligiendo, además del presidente, vicepresidente, committeeman, committeewoman, dos miembros representantes del distrito; y uno de esos miembros (tienen que ser un hombre y una mujer) tienen que ser residentes de ese distrito. La papeleta de cada distrito es distinta”, detalló Rodríguez sobre los procesos que iniciarán a las 9 a.m. y culminarán a la 1 p.m.

Cada elector deberá firmar su papeleta

Las reglas del Partido Demócrata de Estados Unidos establecen que la Asamblea General será abierta al público y que las votaciones no se realizarán de manera secreta, por lo que se requiere que cada elector firme o escriba su nombre en la boleta.

En la consulta se seleccionará al presidente, vicepresidenta, committeewoman, committeeman, dos miembros por cada distrito senatorial, lo que se traduciría en 16 funcionarios (mitad y mitad entre mujeres y hombres); 10 miembros por acumulación (mitad y mitad entre mujeres y hombres). La nueva directiva comenzará su gestión, que se extenderá por cuatro años, el próximo 29 de agosto.

En el caso de la presidencia, miden fuerzas el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Luis Dávila Pernas, y el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes de P.R., Luis Javier Hernández Ortiz. Dávila Pernas milita en el PNP, mientras que Hernández Ortiz en el PPD (Partido Popular Democrático)

Por la posición de la vicepresidencia se enfrentan la abogada Ema Marrero Negrón y la alcaldesa del PPD en Loíza, Julia Nazario Fuentes.

Estiman en $15,000 dólares el costo de la elección especial

Rodríguez, quien tras ocho años dirigiendo el organismo decidió no volver a aspirar a la posición, indicó que, por ser un proceso institucional o encabezado por el partido nacional en la isla, la consulta será financiada prácticamente en su totalidad por el DPPR y no por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Esto nos va a estar costando a nosotros unos $15,000 dólares. Lo cierto es que vamos a tener la ayuda limitada de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que brinda las urnas, las casetas de votación, imprime las papeletas, pero el papel se les tiene que suministrar. Los formularios que se utilizan de escrutinio y de minutas de incidencias o actas de incidencia, esas las tenemos que publicar nosotros. Los distintivos, el registro de votación, eso lo tenemos que publicar nosotros; donde la persona va a llenar su información y firmar afiliándose al Partido Demócrata. Además de eso, las identificaciones de las mesas”, detalló el expresidente del Senado de Puerto Rico quien prevé que unas 5,000 personas podrían llegar a votar duplicando la cantidad de electores en el 2020.

Charlie Rodríguez asegura que ha abierto el DPPR a la ciudadanía en general

El miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) se adjudicó haber abierto o ampliado el acceso de los puertorriqueños en general a los procesos internos del Partido Demócrata en la isla contrario al periodo antes de su incumbencia.

“Cada cuatro se reorganiza el Partido en Puerto Rico; pero, antes de yo ser presidente, por 30 años, el Partido Demócrata fue dirigido por dirigentes del Partido Popular Democrático (PPD), y ellos no hacían asambleas abiertas. Todo era muy secreto, y era para evitar que hubieran más personas participando. Yo di al traste con eso, y comencé a hacer los procesos abiertos”, aseguró el entrevistado.

Sin embargo, reconoció que, a pesar de los esfuerzos, la apatía de muchos ciudadanos en general sobre la presencia y gestiones del partido nacional en la isla es un hecho.

“Nosotros hemos orientado. Lo que ocurre es que al uno no postular candidatos a nivel local, no se crea esa militancia de parte de los electores con el Partido. Yo te aseguro que si el Partido Demócrata postulara candidatos a nivel local, tendríamos una presencia muy amplia y la cosa sería distinta. Pero lo que ocurre es que hasta que el asunto del estatus no se resuelva, no creemos que los partidos nacionales en Puerto Rico deban postular candidatos. Creemos que se debe resolver el estatus. Yo me paso llevando este tipo de mensaje de la importancia porque, como te digo, ahora mismo el Congreso está aprobando leyes que están afectando la vida de los puertorriqueños y nosotros no tenemos ninguna participación”, expuso el novoprogresista.

Rodríguez le sale al paso a Luis Javier Hernández

Hernández es uno de los que ha criticado la gestión del liderato demócrata en la isla encabezado por Rodríguez.

En entrevista previa con El Diario, el aspirante al Senado por acumulación alegó que los miembros del PNP que actualmente predominan en la directiva supuestamente han dejado de lado el cabildeo federal en asuntos claves como la reconstrucción de la isla poshuracanes para enfocarse en la discusión del tema del estatus.

A esto, Rodríguez respondió: “Si Luis Javier hubiese estado participando en el Partido Demócrata, pues sabría que ese no es el caso. Pero, como él nunca había participado, y esta es la primera vez que participa, pues no sabe lo que se ha hecho. Nosotros, por ejemplo, estamos interesados en que los puertorriqueños puedan obtener el máximo de sus derechos civiles, y el derecho al voto y a elegir a los hombres y mujeres que aprueban las leyes que afectan la vida diaria de los puertorriqueños en estos instantes no lo tenemos. O sea, el asunto de la estadidad para Puerto Rico es un asunto de derechos civiles. Yo soy ciudadano americano, pero yo aquí en Puerto Rico no puedo votar por el presidente; no tengo miembro del Senado ni de la Cámara con voz y voto. Mientras que si yo me traslado a la ciudad de Nueva York, prácticamente a los 60 días me puedo inscribir para votar; y no solo puedo votar por el presidente y elegir senadores y congresistas que votan en el Congreso, sino que yo puedo inclusive aspirar a ser congresista, pero no en Puerto Rico”.

En ese sentido, destacó los esfuerzos en Washington D.C. para que los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaran a finales de diciembre del 2022 la Ley de Estatus de Puerto Rico (H.R.8393) que dispone un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación.

Aunque nuevas versiones de la legislación han sido presentadas tanto en Cámara como en Senado, la medida no ha completado el trámite legislativo para que se apruebe finalmente en el Congreso.

Liderato del DPPR tambien se enfoca en otros temas

El líder estadista aseguró que ese tema no es el único que ha tenido prioridad en la agenda del Partido Demócrata en Puerto Rico.

“Hemos estado activos con los congresistas federales para que se pueda hacer la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) que tienen todos los estados, y eso nada más representaría no menos de $2,000 millones adicionales para darle a nuestras familias pobres para que tengan igualdad en los servicios en alimentación que reciben. Nosotros hemos estado activos buscando también que se nos extienda el programa de SSI. Ese es un programa que aplica a todos los estados, a los territorios, menos a la isla de Puerto Rico”, argumentó.

Hernández, que defiende el actual Estado Libre Asociado (ELA) al igual que otros miembros de su partido, además dijo que le preocupaba que sus rivales crearan un subterfugio para evitar el voto de sus simpatizantes.

Rodríguez respondió con el argumento de que a los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata en la isla se les garantiza observadores en cada una de las mesas.

“En cuanto a los otros candidatos, como son tantos candidatos, se optó de que se iba a permitir hasta tres observadores de otros candidatos que no fueran a la presidencia. Y se hubieran más de tres en tener observadores, entre todos los que estén interesados, se hace un sorteo y los primeros tres son los seleccionados”, señaló.

Ese proceso de sorteo se realizó la tarde del jueves, precisó Rodríguez.

“Dos más dos son cuatro, y eso no pare más. O sea, esas papeletas habrá que contarlas y ellos tendrán participación. Cuando yo empiezo a ver que dicen, ‘no, que desconfiamos’, es como tratando de justificar lo que podría ser su derrota”, consideró el actual presidente.

“Esos votos se van a contar, y el que saque más votos es el que va a ganar”, insistió.

“A él se le han dado todas las garantías posibles al igual que al otro candidato. Pero esto es un proceso institucional y yo he levantado este partido de la nada, y no voy a permitir que pueda esto caer en unas peleas donde la institución se vea afectada. Así que el Partido, esto es un evento institucional, lo va a correr, pero va a tener observadores los candidatos a presidente y tres candidatos adicionales…”, puntualizó.

Sobre el impacto de la reorganización a nivel local en la Convención Nacional Demócrata a celebrarse del 19 al 22 de agosto en Chicago, Illinois, Rodríguez indicó que no tendrían ninguno debido a que los estatutos establecen que la directiva vigente del Partido Demócrata en P.R. continuará su mandato hasta una semana después de haber culminado el evento en EE.UU.

Pendientes a la sección sobre Puerto Rico en El Diario para la segunda parte de esta entrevista en la que abordamos el tema de las primarias demócratas en la isla

