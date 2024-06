Oklahoma ejecutará este jueves a hombre por asesinato y abuso sexual de menores

Un hombre de 66 años está programado para recibir la pena capital por inyección letal luego del asesinato de su hijastra de 7 años, la segunda en días sucesivos que se produce en el país tras la ejecución de un hispano en Texas el miércoles.

El sujeto, identificado como Richard Rojem Jr., de 66 años, fue sentenciado en 1985 por el secuestro, abuso y asesinato de la pequeña Layla Dawn Cummings. El cuerpo de la niña fue hallado en un campo, desechado y brutalmente maltratado, aún vestida con el camisón de su madre.

“Todo lo que Layla podría haber llegado a ser le fue arrebatado en una noche espantosa”, declaró Mindy Cummings, madre de Layla el martes, en declaraciones con la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma. “Nunca llegó a ser más que la adorable niña de 7 años que era. Y por eso ella permanece en nuestros corazones, eternamente de 7 años”.

Sin embargo, Rojem, que tenía 26 años al momento del asesinato, ha sostenido su inocencia. El sujeto afirmó en una declaración a la junta el pasado 17 de junio que “yo no rapté a Layla. Yo no abusé de Layla. Y yo no asesiné a Layla”. Sin embargo, la junta desestimó su solicitud de clemencia.

Según los informes, Layla fue raptada de su apartamento en Elk City, Oklahoma, donde residía con su madre y su hermano mayor. Cuando fue raptada, Mindy Cummings, madre de los niños y exesposa de Rojem, trabajaba en un turno nocturno en un restaurante de comida rápida local.

Los restos de Layla fueron descubiertos la mañana siguiente en un campo a 15 millas de su hogar, cerca de una granja en Burns Flat. Rojem y Mindy se divorciaron solo dos meses antes del asesinato de Layla. Ambos se conocieron cuando Rojem cumplía condena en una prisión de Michigan por el abuso de dos adolescentes; Cummings era hermana del compañero de celda de Rojem.

El sujeto fue declarado culpable el 31 de mayo de 1985 y sentenciado a muerte.

