Selena Gómez revela la cantidad de episodios en los que aparecerá en la secuela de “The Wizards Of Waverly Place” 

Tras meses de especulaciones, rumores y decenas de filtraciones, Selena Gómez confirmó, de manera reciente, lo que sus seguidores y fanáticos más deseaban: su regreso al papel de Alex Russo en la secuela de “The Wizards of Waverly Place”.

Durante su más reciente participación en el programa “Jimmy Kimel Live”, el cual contó con la conducción de su compañero de reparto en su serie “Only Murders In The Building”, Martin Short, la también cantante reveló su entusiasmo por volver a la producción que le abrió las puertas al estrellato.

#SelenaGomez llega al show de Jimmy Kimmel con un vestido #Versace negro que nos recuerda al estilo de su personaje en'Los Hechiceros de Waverly Place'. 🖤

¿Te gusta su look? 🤩 pic.twitter.com/PX7o0BwRTi — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) June 27, 2024

Sin embargo, y ante la diversidad de dudas respecto al papel que tendrá en la nueva serie, la cual contará con el regreso de su elenco original comandado por el actor David Henrie, Gómez también creó cierta desilusión entre sus fans al confirmar que su trabajo en la producción tendrá más peso detrás de cámaras que frente a ellas.

Estaré en el primer episodio. Soy productora ejecutiva. Se me saltan las lágrimas porque es el principio de todo, donde yo empecé. Y honrarlo de esta manera ha sido realmente una experiencia increíble, y no puedo esperar a que la gente lo vea”. Selena Gómez – Actriz

Selena Gómez no deja de sorprender a sus seguidores

A pesar de la confirmación de la intérprete de “Single Soon” sobre su reducida participación en la serie, la artista de origen latino también reveló que decidió convertirse en productora ejecutiva debido a su deseo por mantener el mensaje original de la serie iniciada en 2007 y finalizada en 2012.

En semanas previas, durante la difusión de los primeros rumores sobre la serie, se había mencionado que la producción tendría como principal protagonista al actor David Henrie, en el papel de Justin Russo, quien se encontraría en una nueva situación luego de recibir la visita de una hechicera inexperta a la que tendrá que ayudar.

Sin embargo, y a pesar de la revelación de la presunta trama, la regularidad de presencia de Selena Gómez, quien había formado parte de las primeras imágenes filtradas de la serie, no estaba confirmada.

Respecto a la reducida aparición de Gómez en la serie de Disney, se especula que la apretada agenda de la también empresaria, sería el principal factor para no retomar de manera completa su papel en la serie.

Durante el primer semestre del año, el nombre de la cantante ha relucido, entre otras cosas, por el lanzamiento de su sencillo “Love On”, en febrero, la presentación de su nuevo film “Emilia Pérez”, en el Festival de Cannes, su trabajo en la cuarta temporada de “Only Murders In The Building”, el inicio de la preproducción de su siguiente cinta basada en la vida de la cantante Linda Ronstadt, así como los compromisos generados por su empresa de cosméticos Rare Beauty, entre otros.

