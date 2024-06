VIDEO: Selena Gómez celebra el fin del rodaje de su serie “Only Murders In The Building”

La cuarta temporada de la exitosa serie “Only Murders In The Building”, protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short, se encuentra más cerca que nunca.

Y es que gracias a un video, compartido en la cuenta oficial de Instagram de la serie de Hulu, se pudo ver la celebración del final de rodaje de la producción, en donde el actor Martin Short lanzó un contundente: “That’s a Wrap” (eso se acabó), mientras el resto del personal aplaude el hecho.

Dentro del mismo video, se nota como Selena se retira segundos antes de que Short finalicé su agradecimiento. Sin embargo, también se puede ver como la también empresaria parece regresar al escenario con un objeto en las manos antes de que el video se corte.

Selena Gómez vuelve a una de sus grandes “fortalezas”

Luego de obtener diversas nominaciones, en premios como el Golden Globe o el Critics Choice Awards por la tercera temporada de la serie, Selena Gómez volverá a colocarse en la piel de “Mabel”, con la intención de satisfacer al nutrido grupo de fans de la producción que crece día a día.

Previo a la revelación del reciente video, la misma cuenta de Instagram compartió el primer tráiler de la nueva temporada de Hulu y Disney, la cual tiene como fecha de estreno el día 27 de agosto de este mismo año.

Para esta nueva temporada, además de la participación de Short, Martin y Gómez, quienes se verán involucrados en nueva investigación de un asesinato durante su viaje a Hollywood, también volverá la ganadora del Oscar, Meryl Streep. Asimismo, y como lo hecho en las temporadas pasadas, la serie contará con la participación de nuevas estrellas como Eva Longoria, la reciente ganadora del Oscar Da’Vine Joy Randolph, Zach Galifianakis, Kumail Nanjiani, Richard Kind, entre otros.

Benny Blanco celebra el regreso de Selena Gómez

Como una prueba más de la finalización del rodaje de “Only Murders In The Building”, la actual pareja de Selena Gómez, Benny Blanco, compartió una tierna foto en su cuenta oficial de Instagram celebrando el regreso de su novia tras el periodo en el que se mantuvieron alejados.

Y es que previo al periodo en el que la intérprete de “Ice Cream” pasó el rodaje de su serie, la también empresaria visitó la ciudad de Cannes, Francia, para presentar su más reciente filme “Emilia Pérez”, la cual le otorgó el premio a Mejor Interpretación Femenina junto al resto de sus compañeras: Zoe Saldaña, Adriana Paz y Karla Sofía Gascón.

En la imagen de Blanco, la cual acompañó con el texto “She ‘s Back”, se puede ver a Gómez recostada sobre una almohada blanca.

