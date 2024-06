Jorge Bernal y su íntima confesión: ¿qué opina el público de ‘Desiguales’?

El presentador Jorge Bernal habló de cómo le gusta grabarse en la intimidad. La confesión la hizo durante el programa ‘Desiguales’, que transmite la cadena Univision.

En la comodidad del set, el conductor de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ dijo: “Yo creo que el hecho de tener una pareja. Yo con Karla llevo desde el 2008, hagan ustedes la matemática, señores eso es lo que le da sabor a la relación”.

Luego explicó que no hace videos como los de Kim Kardashian, que la hicieron famosa y que tampoco los tiene respaldados en un disco duro, pero sí se trata de material caliente para revisar de vez en vez.

“Llevo ya ocho teléfonos celulares y todos los años mejoro la cámara, la resolución”, comentó en el show de entretenimiento.

Además de esto, explicó que no le da miedo alguna falla de seguridad, porque estos videos los resguarda bastante bien.

“Karla tiene sus videos de su autoría”, decía.

Ante las bondades que reveló, la doctora Nancy le dijo: “Yo nunca me he grabado, pero ya me estás casi convenciendo”. Además, explicó que lo que sí le gusta es hacer el amor rodeada de espejos.

Para Jorge Bernal esto es algo similar, solo que queda más tiempo registrado, pues se trata de un teléfono. “Esto viene siendo lo mismo, pero imagínate que tu esposo de viaje por algún país y tú agarres el teléfono y hagas ‘espérate’ y zoom y revivas ese momento”, dijo.

Karina Banda consideró que esta es una alternativa para no ver a extraños en este plan si tu pareja está sola, una idea que apoyó el cubano.

Acerca de cómo empezaron a grabarse, explicó que surgió de manera espontánea y ahora lo han hecho una práctica recurrente.

¿Qué dijo el público acerca de esto?

Entre las reacciones que se leyeron, estuvieron: “Mira como ese hombre como habla públicamente de eso. Privacidad 0. No hay respeto a la intimidad de otros”.

Otro usuario escribió en el canal de YouTube de ‘Desiguales’: “Cuídese que no se le pierda, ni le roben ese celular. Porque aunque tengas código hay muchos expertos en la materia allá fuera y el chip de los celulares se pueden sacar e instalarlos en otro de la misma serie y el que sabe, sabe. Muy tonto Jorge Bernal al exponer a tu esposa y a ti mismo públicamente”.

