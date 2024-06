Presidente de Tigres de la UANL revela los motivos sobre la salida de Robert Dante Siboldi

El presidente de los Tigres de la UANL en la Liga MX, Mauricio Culebro, finalmente decidió revelar todos los detalles sobre la salida del director técnico Robert Dante Siboldi de la organización para poder acabar así con todos los rumores que se estaban generando sobre esta situación; con esta medida espera ponerle fin a toda la problemática para poder permitirle a los jugadores poder estar centrados en su lucha por el torneo Apertura 2024 del balompié azteca.

En estas declaraciones el directivo reveló que todos los miembros de la organización tomaron la decisión de no renovar el contrato de Robert Dante Siboldi y de su cuerpo técnico tras los resultados vistos en la última competencia y así se pusieron en marcha de manera inmediata para poder lograr tras a un nuevo estratega que los impulse a lograr mejores resultados.

“Nosotros y el caso particular es tomar decisiones y en ese momento se decidió como se comunicó, no renovar a Robert y su cuerpo técnico. La postura oficial fue que no se renovó y no tiene caso traer lo demás”, expresó Mauricio Culebro en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

“Así como yo dije que iba a seguir, muchas he dicho que hasta que no se firme un contrato todo puede pasar. La verdad tomamos la decisión que es lo que creemos que es lo mejor para el club, estábamos en tiempo y la decisión fue no renovar. Ya estamos enfocados en lo que viene, el futuro no lo podemos controlar pero si el trabajo, pasión, entrega, lo demás esperemos que con este trabajo estemos más cerca de conseguir lo que queramos”, destacó.

Para finalizar el presidente de los Tigres de la UANL sostuvo que es importante que la afición mantenga la confianza con el club y los movimientos que han realizado para poder lograr un buen desempeño competitivo; asimismo destacaron que son un equipo y el bienestar del club no depende de una sola persona.

“Que estén tranquilos, los cambios no quiere decir que algo esté mal o inestabilidad, entiendo lo de los cambios en el cuerpo técnico, nos toca tomar decisiones y tomamos la mejor pensando en lo mejor en el club”, resaltó en sus declaraciones.

“Estos cambios han sido decisiones que no han estado en nuestras manos, caso Cocca, hemos tenido que reaccionar y reinventarnos, listos para estas adversidades y aun así se han conseguido las cosas, hace un año logramos el Campeón de Campeones y hace 6 meses peleamos una Final y ganamos otro campeonato de femenil, ayer jugamos un Campeón de Campeonas. Más y más allá de ver estos cambios como inestabilidad es solidez, a pesar de lo que nos enfrentamos, los resultados están. No dependemos de una sola persona”, concluyó.

