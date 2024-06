Francisca estrena dos proyectos y explica el rol de su esposo e hijos en esta etapa

Francisca recientemente ofreció una exclusiva a ‘People en Español’, donde habló de diversos aspectos y varios de ellos fue crear algunos proyectos para inspirar a las personas a cumplir sus sueños y alcanzar sus metas. Ella espera poder brindarles herramientas y consejos útiles para enfrentar los desafíos de la vida y lograr el éxito.

“Soy una soñadora imparable. Cuando me miro al espejo hoy veo una mujer segura, determinada y muy clara en lo que es, lo que quiere y representa. ¡Me emociona mucho el pódcast! Allí responderé preguntas que me envía la gente constantemente a través de mis redes sociales. Está relacionando a la motivación y el desarrollo personal. Allí desde mis propias experiencias tocaré temas que nos permitirán crecer, avanzar”, comenzó diciendo en la mencionada entrevista.

La presentadora de televisión dio detalles de sus nuevos proyectos: “La idea del pódcast viene por la cantidad de preguntas que me hacen en las redes, acerca de cómo he logrado mis sueños, convertirme en la mujer que soy ahora, entre muchas cosas más. Y me hacen preguntas tan buenas que definitivamente pueden ser un pódcast. De la necesidad de una persona nos ayudaremos todas”.

La dominicana también aprovechar para destacar el papel que desempeña su esposo y dos hijos: “Me motivan mucho mis hijos, pienso constantemente en el ejemplo que quiero ser para ellos. Son mis más grandes aliados. Sin ellos no podría hacer lo que hago. Me apoyan muchísimo y acomodan todo para que yo pueda seguir creciendo. Siempre pienso ¿cómo quiero que ellos me vean? ¿Qué pensarán mis hijos de mí? Eso me empuja a ir con todo tras lo que quiero”.

Francisca expresó su emoción por estos nuevos proyectos y agradeció a sus seguidores por el apoyo constante que le han brindado a lo largo de su carrera. Está segura de que esta iniciativa será un éxito y espera poder impactar positivamente en la vida de muchas personas.

Para más información sobre el pódcast de Francisca y su página web, puedes visitar su perfil en redes sociales y estar atento a las próximas novedades que tiene preparadas para sus seguidores.

