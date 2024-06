Francisca vive incómodo momento en ‘Despierta América’ porque se le rompió el pantalón

Cuando se está en vivo en la televisión cualquier cosa puede pasar y Francisca es un ejemplo de eso, pues este viernes sufrió un accidente con su vestuario, pues su pantalón se le rompió cuando hacía un juego en el programa ‘Despierta América’, que transmite la cadena Univision.

En medio de la dinámica, en la que debían usar un palo, la dominicana-estadounidense rompió su pantalón y quien se dio cuenta de esto fue su compañera Karla Martínez, quien gritó: “¡Ay, se le rompió el pantalón!”.

Luego de esto, todos en el set se rieron fuerte, mientras la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 se tapaba con un cojín que encontró en uno de los sillones.

Ese día estuvo como invitada Clarissa Molina, quien se ofreció a ayudar a la famosa en su inconveniente.

Por su parte, el chef Yisus bromeó: “¿Tienes el recibo del pantalón?”.

Este momento formó parte de una de las tantas situaciones con las que el público de ‘Despierta América’ se ha divertido, pues son muchos los momentos que se generan en el show matutino de Univision.

Francisca cuenta anécdota

La ex reina de belleza contó un momento especial que tuvo con su hijo mayor y que la ha dejado sorprendida: “Miren, estoy aquí para contarles algo que me pasó ayer y que me arregló el día de ayer y me pasó la felicidad. Tiene que ver con mi hijo Gennaro, estamos caminando, su papá, yo cargando a su hermanito Franco y él en su patineta. Vamos caminando y de repente Gennaro se para, me mira a mí y mira a su papá, y luego vuelve la mirada hacia mí, hace como una pausa, se ríe y luego me dice: ‘Mamá, tú eres mi esposa’. A mí eso me dio una ternura”.

Luego explicó que esta declaración por parte del niño fue para demostrar la magnitud del amor que siente hacia ella y por eso se sintió tan conmovida.

“Eso fue como que lo más bello, arregló mi día de ayer y de hoy. Simplemente me hace sentir feliz porque todo el mundo sabe que la maternidad tiene sus eventos, sus cosas bonitas, pero también sus partes que son muy difíciles, pero cuando uno ve, vive ese tipo de momentos, hace una diferencia”, añadió en el video que subió a su cuenta en Instagram.

Sigue leyendo:

• Francisca comparte las primeras fotos de Franco, su segundo hijo con Francesco Zampogna

• Francisca habla de la llegada de su segundo hijo y revela su mayor temor en la maternidad

• La foto de Gennaro, hijo de Francisca, y su nuevo corte de pelo que causa furor en Instagram