Francisca reveló las libras que desea perder tras el nacimiento de su segundo bebé

La conductora de televisión Francisca reveló que desea perder unas cuantas libras para volver al peso que tenía antes de haber quedado embarazada de su segundo bebé, pero que lo más importante para ella es sentirse saludable y en forma. Para lograrlo, ha retomado su rutina de ejercicio para tonificar su cuerpo y a mantener la flexibilidad, así lo ha mostrado en su perfil de Instagram.

También ha empezado a llevar un control en su alimentación, disminuyendo la cantidad de carbohidratos y azúcares, y aumentando el consumo de proteínas y vegetales. Por ello, en una dinámica de preguntas y respuestas manifestó que se encuentra trabajando en su figura: “Denme un chancecito, va a estar más pegadita cuando baje unas libritas que quiero bajar, pero por ahora un poquito de ropa un poco más holgada”.

La dominicana no dudó en comparar las libras que aumentó cuando se convirtió en madre por primera vez, siendo así como pone confianza en sí misma para estar físicamente como antes: “Tengo que adelgazar, tengo que perder, para estar en el peso que a mí me gusta estar, 43, 40. Pero si se puede, ya lo hice una vez, con el (embarazo) de Gennaro tuve que perder como 65, ahora son 40, ¡vamos a eso! Creo que en el segundo se pierde peso más rápido que en el primero, al menos ese ha sido mi caso”.

Además, en la misma plataforma destacó que siempre ha mantenido presente la manera en como le agrada estar: “Yo tengo muy claro cómo me gusta sentirme, tengo muy claro todo y siempre pienso en eso: pienso en el peso en el que me gusta estar, también en lo saludable que me siento cuando estoy en ese peso… Tienes que agarrarte a esa idea de ti mismo y seguir adelante”.

Entre la gran cantidad de preguntas que le hicieron en Instagram ella sobre sus responsabilidades dijo: “Bueno, un día hago, otro día no, después dos días paro y así, porque me estoy adaptando a muchas cosas, pero ahí voy haciendo mis rutinas”.

