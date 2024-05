El regreso de Francisca a ‘Despierta América’ luego del nacimiento de Franco, su segundo hijo

En el programa ‘Despierta América’, que transmite la cadena Univision, celebraron el regreso de Francisca, quien se había ausentado unos días por el nacimiento de Franco, su segundo hijo con el empresario Francesco Zampogna.

En el “Retro Jueves” del show de televisión, volvió la dominicana, quien usó una peluca de rizos y un vestido pomposo de color negro.

Sus compañeros en el espacio de televisión se mostraron emocionados por tenerla de nuevo en el programa, luego de que se ausentara unos meses para su parto y atender a tiempo completo a su segundo niño.

En su llegada al show, Francisca habló de un momento muy personal en su vida, debido a que le preguntaron qué es lo más bonito que han hecho por ella.

Ante la interrogante, la dominicana indicó: “Yo soñaba con mis 15 años a un nivel de que iba a llegar tipo Chayanne, pero mi mamá no tenía dinero y yo me sentí muy mal y lloré mucho por eso, pero todos los vecinos de mi barrio aportaron, me hicieron la fiesta más espectacular, mejor como yo lo había soñado”.

Luego de este relato, la venezolana Jessi Valeri dijo que le pasó algo igual cuando cumplió 18 años y un grupo de amigas planeó con su mamá una celebración muy especial.

El público reacciona al regreso de Francisca a ‘Despierta América’

La ganadora del concurso ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 fue recibida también por mucho amor por el público, que la esperaba de nuevo en la pantalla.

En el canal de YouTube del matutino se leyeron muchos comentarios en los que festejaron que regresó: “Muchas felicidades Francisca que Dios te bendiga a ti y a todas tu familia dale gracias a Dios por todo lo que Dios eres muy bendecida”, “Felicidades Francisca bendiciones para los bebés bellos, ahora sí voy a ver el programa, ¡Viva Francisca!”. Otros indicaron: “Qué bueno, Francisca de vuelta, cuánta falta hacías, ahora veré el programa de nuevo”, “Qué bueno que ya regresó, el programa sin ella no me gusta, felicidades Francisca por tu niño”.

