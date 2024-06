Jorge Bernal describió el momento exacto cuando lo despidieron en Telemundo: “Voy a regresar”

Jorge Bernal recientemente fue uno de los invitados al espacio que tiene Rodner Figueroa en su canal de Youtube, durante esa hora hablaron de diversos aspectos del presentador de televisor y uno de los temas que no faltó fue el momento de su despedido del Telemundo. Por ello, le contó los detalles al venezolano.

“Llaman al señor de recursos humanos, tomo mi teléfono y pongo la canción de Boyz II Men ‘It is so hard to say goodbye’. Y cuando entra el chico de recursos humanos con su portafolio, yo hago así (play), él escucha la música, mira a Ricdamis, que baja la cabeza, y mira al otro que le dice: ‘Esta va a ser la separación más chévere que vas a tener'”, le comenzó diciendo a Rodner.

Jorge detalló que era una situación que veía venir, aunque se siente seguro que en cualquier momento estará ahí como en los viejos tiempos: “Cuando estoy saliendo, veo el logo de Telemundo NBC Universal, cojo mi celular y lo grabo, eso nunca lo publiqué. Y cuando salgo de la puerta de Telemundo y vuelvo a ver el letrero otra vez, dije para mí: ‘Voy a regresar, nos vemos pronto. Pero antes voy a estar en Univision'”.

Bernal ha seguido adelante con una actitud positiva y ha continuado su carrera en otros proyectos. A pesar de que su salida de Telemundo fue inesperada y no fue su decisión, ha sabido mantener siempre una sonrisa en su rostro y seguir adelante con su característico sentido del humor. Y es que, como él mismo suele decir, no hay mal que por bien no venga y siempre hay que ver el lado

Y es que, a pesar de que Jorge sea conocido por su sentido del humor y su personalidad extrovertida, también ha demostrado ser un gran profesional en el mundo del entretenimiento. Conducir programas como “La Voz Kids” o “Suelta La Sopa” le han permitido ganarse el cariño del público y consolidarse como uno de los rostros más queridos de la televisión hispana en Estados Unidos.

Ahora, con nuevos proyectos en mente, Jorge sigue adelante con su característica sonrisa y la certeza de que, pase lo que pase, siempre habrá una nueva oportunidad para brillar en lo que más le apasiona: comunicar, entretener y hacer reír a su audiencia.

