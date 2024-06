Adamari López habla de la parte del cuerpo que más le critican luego de bajar de peso

Adamari López sufrió una transformación en su figura con una increíble pérdida de peso. Sin embargo, hay algunas partes de su cuerpo que, sin razón, son señaladas por algunos usuarios en las redes sociales.

La presentadora boricua habló de esta situación en el programa ‘Desiguales’, del que forma parte desde hace unos meses.

En el show de entretenimiento, la famosa tuvo una sincera conversación con Jomari Goyso y Karina Banda acerca de los comentarios negativos que recibe. “A mí me critican muchísimo después de la bajada de peso que se me ve el cuello arrugado. Probablemente hay días que sí, pero yo no estoy dispuesta, yo me doy tratamientos normales, pero no estoy dispuesta a ir al cirujano a operarme, ni el gordito que tengo aquí o la piel que se me cayó por haber rebajado”.

Adamari López habla de las críticas que ha recibido

Indicó que no hará esto porque tiene 53 años y está a gusto con cómo luce. “Esto es lo que hay y al que le guste bien y al que no también”.

Jomari Goyso, luego de escucharla, indicó que ella valora la vida de otra manera luego de atravesar momentos tan difíciles como el cáncer. “Siento que le quitas un poco la importancia a la imagen porque la vida te ha mostrado que eso tampoco es lo que te va a llevar a ningún sitio”.

El español luego habló de cómo los jóvenes tienen mayor tendencia a operarse que antes.

Karina Banda dijo que esto es culpa de las redes sociales: “Ahora nos sentimos con el derecho de criticar todo. Nosotros como figuras públicas estamos más expuestos a esto”.

Explicó que hace unos días alguien la criticó porque se le veían las canas y le pidió que se pintara el pelo.

Acerca de eso, la presentadora mexicana dijo que le hubiese gustado contestarle: “¿Y a ti qué te importa? Yo me lo pinto cuando yo quiero”. Sin embargo, no le respondió.

Jomari Goyso afirmó que la sociedad ahora se mueve también gracias a las reacciones de la gente y por eso, lamentablemente, muchos terminan complaciendo a otros antes que a sí mismos.

