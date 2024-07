Ángela Aguilar se reencuentra con Pepe Aguilar en concierto tras confirmar romance con Christian Nodal

En medio de la polémica en la que se encuentra Ángela Aguilar tras haber confirmado su romance con Christian Nodal, la cantante se presentó este fin de semana en el show “Jaripeo Hasta Los Huesos”, proyecto que retomó su familia en Estados Unidos, luego de haber disfrutado unos días de descanso.

Dallas, Texas, fue el lugar del evento donde Ángela y su papá, Pepe Aguilar, se reencontraron públicamente, algo que muchos fans de los intérpretes estaban esperando luego del escándalo en el que han estado envueltos.

Y es que, desde que la menor de la dinastía Aguilar y Nodal hicieron público su noviazgo, Pepe ha sido atacado en redes sociales por la relación que su hija sostiene con Nodal, ya que varios usuarios señalan a Ángela de haber sido la causante de la ruptura entre el sonorense y la argentina Cazzu.

Sin embargo, el intérprete de éxitos como “Por Mujeres como Tú” y “Directo al Corazón” no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Incluso, al cantante no se le había visto con su hija desde que ella está en el ojo del huracán, por lo que se especulaba que estarían distanciados.

Por eso, su reencuentro público en el espectáculo familiar “Jaripeo Hasta Los Huesos” era esperado por los fans de los artistas.

Ángela Aguilar comparte primera foto en Instagram junto a Christian Nodal

Para nadie es un secreto que Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido criticados por anunciar que sostienen una relación sentimental. Las críticas se generaron cuando no había pasado ni un mes de que el intérprete del regional mexicano dijera que se encontraba separado de Cazzu, madre de su hija Inti.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para irse de viaje juntos y ser fotografiados. Por ello, la hija de Pepe Aguilar no perdió la oportunidad para retratarse junto a su nuevo novio, solamente que esta vez lo hizo con una peculiaridad, y es que no se ve el rostro de ninguno, aunque aprovechó para acompañar la postal con una canción de él.

La publicación rápidamente se hizo viral en las redes sociales y los comentarios de felicitaciones y buenos deseos no se hicieron esperar. Los fans de ambos artistas se mostraron emocionados por esta nueva etapa en la vida amorosa de sus ídolos y no dudaron en expresarles todo su apoyo y cariño.

Ángela Aguilar presume su amor con un poco de humor junto a Christian Nodal. | Foto: Instagram: @angela_aguilar_. Crédito: Cortesía

