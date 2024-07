Las 5 cosas más importantes para tener en cuenta antes de comprar una vivienda

La propiedad de vivienda ha sido durante mucho tiempo una inversión confiable y valiosa para muchos estadounidenses. En el 2023, la tasa de compradores de vivienda latinos alcanzó el 49.5 por ciento, de acuerdo con los últimos datos de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos (NAHREP).

La falta de acceso al crédito, la poca comprensión sobre el proceso de la compra de vivienda y conseguir por adelantado el efectivo necesario para el pago inicial y los costos de cierre, son algunas de las barreras que muchos estadounidenses hispanos enfrentan en su trayectoria de compra de vivienda. Por eso es importante considerar tus opciones y buscar recursos para facilitar el proceso de compra de vivienda.

Para el Mes Nacional de la Propiedad de Vivienda, Angelica Civilus, gerente de Chase Boston sucursal, compartió cinco cosas importantes para tener en cuenta antes de comprar una vivienda.

1. Empieza preparado y no te estreses por las tasas.

El mejor momento para comprar una vivienda es cuando tus finanzas están listas. Preocúpate menos por la situación económica actual y más por tu propia preparación para la propiedad de vivienda, lo que incluye saber y comprender por completo tu situación financiera, nivel de deuda, puntaje de crédito y posición de inversiones.

2. Ahorra para un pago inicial.

Un pago inicial es lo que pagas por adelantado del costo de tu nueva vivienda; es la diferencia entre la cantidad de tu hipoteca y precio de tu compra. Mientras mayor sea tu pago inicial, menos pedirás en préstamo a tu prestamista. Sin embargo, es un mito que tu pago inicial debe ser del 20% del precio de la compra: hay opciones de préstamo con pago inicial bajo; en algunos casos, tan bajo como el 3%. Ten en cuenta que, si tu pago inicial es menor al 20%, es posible que se te requiera pagar seguro hipotecario privado. Asegúrate de hablar con un Asesor de Préstamos para Vivienda de Chase para entender las opciones que pueden servirte.

3. Evalúa opciones de préstamos y compara precios.

Hay muchos tipos diferentes de préstamos para vivienda disponibles, y contar con el apoyo de un Asesor de Préstamos para Vivienda de Chase con experiencia puede ayudarte a tomar la decisión correcta para ti. Estos son los tipos más comunes de préstamos:

· Préstamo convencional: por lo general requiere un puntaje de crédito más alto para calificar y se puede obtener a través de prestamistas privados, incluyendo bancos, cooperativas de crédito y compañías hipotecarias.

· Préstamo de la Administración Federal de Vivienda (FHA): está respaldado por el gobierno federal. Estos préstamos pueden ayudar a los compradores potenciales con puntajes de crédito más bajos que desean mantener sus costos de pago inicial bajos. A los compradores con un préstamo de la FHA se les requiere pagar primas mensuales de seguro hipotecario, independientemente de la cantidad del pago inicial.

· Préstamo del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA): es una hipoteca que el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) de los Estados Unidos ofrece al personal militar, veteranos y cónyuges sobrevivientes. Los préstamos del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) pueden tener términos favorables, incluyendo ningún pago inicial.

· Tu institución financiera puede también ofrecer opciones de préstamo adicionales. Un ejemplo es la hipoteca Chase DreaMaker, que tiene pautas de crédito flexibles y requiere un porcentaje de pago inicial tan bajo como del 3%.

Por último, independientemente del tipo de préstamo que elijas, es importante comparar precios para encontrar la mejor oferta, tanto en términos de tasa como de otros cargos que es posible que tengas que pagar. Todos los prestamistas e hipotecas son diferentes. Por ejemplo, ¿sabías que, en promedio, los compradores de vivienda ahorran más en cargos hipotecarios con un banco como Chase, en comparación con un prestamista que no sea un banco?

4. Utiliza herramientas que te ayuden.

Es importante buscar los recursos financieros disponibles para ayudarte a comprar una vivienda. Chase ofrece una subvención para compradores de vivienda de hasta $7,500 a quienes compran viviendas en áreas elegibles. Estas subvenciones se ofrecen en comunidades y barrios de ingresos bajos a moderados que el Censo de los Estados Unidos indica que son de mayoría afroamericana, hispana o latina. La subvención se puede utilizar para reducir la tasa de interés o reducir los costos de cierre o pago inicial. Puedes consultar la elegibilidad para la subvención por internet con el Homebuyer Assistance Finder de Chase y también descubrir otra ayuda financiera que puede estar disponible.

Para mayor confianza durante el proceso de cierre, Chase también ofrece una Garantía de Cierre, que promete un cierre a tiempo para clientes elegibles en un periodo tan corto como tres semanas o el cliente recibirá $20,000 (por un tiempo limitado hasta el 27 de julio de 2024) si califican. La garantía de cierre ayuda a los compradores a completar el proceso de cierre rápidamente, lo que puede ser muy útil en un mercado competitivo.

5. Infórmate.

Comprar una vivienda puede ser el logro de la vida, pero ser capaz de mantener la propiedad de vivienda a lo largo del tiempo es tan o incluso más importante. Para tener las mejores probabilidades de éxito, los compradores de vivienda no solo deben informarse sobre el proceso de compra, sino también comprender los pormenores de la propiedad de vivienda después de comprarla. El podcast de Chase Beginner to Buyer y su Centro de Educación para Compradores de Vivienda ofrece sugerencias y experiencias de primera mano sobre la compra, venta y propiedad de vivienda.

La propiedad de vivienda ofrece muchos beneficios más allá de solo un lugar para vivir: es una forma comprobada de comenzar a construir riqueza personal y generacional. Por eso nunca es demasiado pronto para empezar a trabajar en hacer realidad tus sueños de comprar vivienda. Después de todo, se trata de una inversión en tu futuro.

+++

Solo con fines informativos/educativos: las opiniones y estrategias descritas pueden no ser adecuadas para todos y no pretenden ser asesoramiento/recomendación específicos para ninguna persona. La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, pero JPMorgan Chase & Co. o sus filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud.