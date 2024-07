Angélica Vale manda mensaje para desmentir rumores de su muerte

La actriz Angélica Vale recurrió a sus redes sociales para mandar un contundente mensaje luego de que comenzaron circular rumores que preocuparon a sus fans, debido a que las especulaciones informaban sobre su supuesta muerte en un accidente automovilístico.

Este miércoles, a través de un video que publicó en su cuenta de X, la también cantante se mostró posando recostada junto a su hijo Daniel, para dejar en claro que no perdió la vida, como se aseguró previamente en algunos medios.

“Este video no es desde el más allá, estoy con mi hijo Dani, estoy perfectamente bien, dejen de matar a gente en redes sociales, ¡qué babosadas!“, comienza diciendo en la grabación.

La hija de Angélica María también aprovechó para hacer un atento llamado a esas personas malintencionas que difunden noticias falsas, debido a que posiblemente algunos integrantes de su familia podrían alarmarse ante su presunto fallecimiento.

“Dejen de matar gente, sobre todo porque tenemos familiares que no viven con nosotros, y nada más los preocupan a lo menso, no digan babosadas, por favor, y no crean babosadas“, agregó.

De igual manera, intérprete de “La fea más bella”, advirtió a su hijo Daniel que no es bueno creer toda la información que circula en internet, debido a que muchas de las noticias carecen de veracidad.

“¿Ves como no puedes creer todo lo que sale el internet?, ya viste… Las personas dicen que ya me morí y aquí estoy, muy feliz en mi casa”, finalizó.

Angélica Vale es criticada por su pérdida de peso

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Angélica Vale sale a defenderse ante situaciones falsas o ataques hacia su persona, pues hace unas semanas, no se quedó callada ante los cometarios que le hicieron por haber bajado 66 libras de peso, dejado claro que su transformación no ha sido producto de medidas extremas o poco saludables, sino de un proceso consciente y dedicado en el que ha trabajado en mejorar su alimentación y seguir un estilo de vida más activo.

“Ay, Dios… ¿vigoréxica?, ¿qué es eso?, no le puede dar un gusto a todo mundo y la mayoría de la gente me dice cosas muy bonitas”, expresó frente a los medios de comunicación.

Además, destacó la importancia de aceptarse a uno mismo tal como es, independientemente de cualquier presión externa. Ha transmitido un mensaje de amor propio y autoaceptación, animando a sus seguidores a enfocarse en sentirse bien consigo mismos en lugar de obsesionarse con un ideal de belleza impuesto.

“Más saludable porque, quieras o no, ese no era mi peso, este es mi peso normal. Sí necesitaba yo bajar. Sé que hay muchas mujeres que no tienen problemas de sobrepeso por estar subidas de peso, pero yo sí. Estoy muy contenta, muy feliz, porque sí estoy mucho más saludable”, manifestó.

