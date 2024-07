Consejos para limpiar el aire acondicionado y optimizar su funcionamiento en verano

Estamos ya en pleno verano y en este 2024, en Estados Unidos, el calor se ha dejado sentir con todo, por lo que el aire acondicionado se vuelve muy necesario para poder mantenernos frescos en nuestros hogares.

Lo cierto es que el uso del aire acondicionado en esta época del año puede afectar seriamente a los bolsillos, ya que estos dispositivos suelen consumir mucha energía, y más cuando no se les ha dado el mantenimiento óptimo y necesario.

Mantener tu aire acondicionado limpio no solo garantiza un aire más puro en tu hogar, sino que también prolonga la vida útil del aparato y mejora su eficiencia energética. Un aire acondicionado limpio consume menos energía, lo que se traduce en un ahorro en tu factura eléctrica. Además, evitarás problemas como malos olores y acumulación de polvo que pueden afectar tu salud y la de tu familia.

Cómo Limpiar la Parte Interna del Aire Acondicionado

1) Apagar el aire acondicionado. Antes de empezar a limpiar el aire acondicionado, asegúrate de que está apagado. Al tratarse de un aparato eléctrico, podría dañarse si lo limpias mientras está encendido.

2) Limpiar los filtros. Los filtros del aire acondicionado son fundamentales para mantener el aire limpio. Para limpiarlos, desmonta la tapa del split, saca el portafiltros y elimina toda la suciedad acumulada. Puedes usar una aspiradora para quitar el polvo superficial. Si deseas una limpieza más profunda, retira el filtro y lávalo con agua fría. Luego, déjalo secar completamente antes de volver a montarlo.

3) Limpiar el interior del split. Después de limpiar los filtros, procede a limpiar el interior del split. Utiliza agua y jabón para limpiar las rejillas y otras áreas donde se acumula más suciedad. Asegúrate de secar bien todas las superficies antes de volver a ensamblar el aparato.

Como cualquier otro aparato, el aire acondicionado requiere de mantenimiento constante. (Foto: Shutterstock)

Cómo Limpiar la Parte Exterior del Aire Acondicionado

Una vez hayas limpiado la parte interna del aire acondicionado, es hora de limpiar la parte exterior que se encuentra fuera de la casa. La unidad exterior del aire acondicionado contiene componentes técnicos como el condensador, el ventilador y la válvula de expansión. Existen fundas protectoras para proteger el aparato de posibles daños y para evitar que el polvo se acumule en su interior.

1) Comprobar el estado de los soportes. Si la unidad exterior está instalada en un lugar accesible, lo primero que debes hacer es comprobar el estado de los soportes. Asegúrate de que estén en buen estado y bien fijados.

2) Limpiar la superficie. Desconecta el aparato y con un trapo húmedo, retira toda la suciedad de la superficie. Limpia también el polvo acumulado en las aletas de entrada del aire. Para limpiar el polvo en la parte interna, puedes usar un aspirador o retirarlo con un trapo húmedo.

3) Secar y ensamblar. Una vez que todo esté limpio, vuelve a colocar las carcasas que hayas quitado y espera unas 24 horas antes de conectar de nuevo el aparato, asegurándote de que esté totalmente seco.

Es importante que dejes secar todas las piezas antes de ensamblarlas a tu aire acondicionado. (Foto: Shutterstock)

Cómo Limpiar el Desagüe del Aire Acondicionado

Cada aire acondicionado tiene su propio sistema de drenaje para expulsar el agua sobrante. Por cada hora de funcionamiento, se pueden expulsar entre 2 a 5 litros de agua. Es muy importante retirar el agua de forma regular para que no se acumule ni cause malos olores. Además, siempre que se pueda, se debe limpiar el depósito para que no se atasque.

Cómo Quitar el Amarillo de un Aire Acondicionado

Con el tiempo, el plástico del aire acondicionado puede volverse amarillo. Siguiendo estos sencillos pasos, podrás devolverle su blanco original.

Materiales Necesarios:

* Trapo húmedo

* Trapo seco

* Bicarbonato de sodio

Paso a Paso:

1) Limpia el aparato con un trapo húmedo.

2) Mezcla 4 tazas de agua con 1/4 de taza de bicarbonato de sodio. Utiliza guantes para protegerte.

3) Con un trapo húmedo, limpia toda la superficie con la mezcla y déjala actuar durante unos 15 minutos.

4) Retira la mezcla y seca toda la superficie con un trapo seco.

Cuándo Limpiar el Aire Acondicionado

Dependiendo del uso que le des al aire acondicionado, deberás limpiarlo con más o menos frecuencia. Es recomendable limpiarlo cada vez que se realiza un cambio del modo de aire: de frío a calor y viceversa. Siguiendo estas indicaciones, debes limpiar el aire acondicionado a principio y finales de verano. De este modo, los filtros no se atascarán y podrán detener cualquier partícula de suciedad indeseada, garantizando que el aire de tu casa sea más limpio.

