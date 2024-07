Evelyn Beltrán le manda mensaje a la nueva novia de Toni Costa

El nombre de Evelyn Beltrán saltó al mundo del entretenimiento, gracias a que hace un par de años se convirtió en la novia de Toni Costa. Lamentablemente cuando la relación se confirmó, Costa llevaba pocos meses separados de Adamari López y todos los rumores apuntaban a que éste le había sido infiel a la famosa actriz y conductora de televisión. ¡Esto nunca se comprobó!

Sin embargo, Evelyn vio cómo su nombre fue arrastrado literalmente por el fango mediático y su vida privada se convirtió en un asunto público de la noche a la mañana. El nombre de su hijo y de su ex esposo empezó a ser de dominio público, y vio incluso cómo su ex era entrevistado por diversos medios de comunicación, con la única finalidad de exponerla al juicio popular.

El romance entre Toni y ella llegó a su final y ahora ambos parecen haber retomado sus vidas sentimentales por separado. Ella misma confirmó la nueva relación de su ex en Instagram y al mismo tiempo se ha permitido enviarle un mensaje a la nueva mujer que posee el corazón del bailarín español:

"Te deseo lo mejor, espero que puedas aguantar todo lo que conlleva estar con mi ex", Evelyn Beltrán, – enfermera, ex novia de Toni Costa.

Muy probablemente el trasfondo de sus palabras estén relacionadas con la atención mediática que vivió estando con Toni Costa, por parte no sólo de medios como El Diario de Nueva York, La Opinión y/o People en Español. Hay que recordar que desde que el romance se expuso a través de Chisme No Like, periodistas como Javier Ceriani y Elisa Beristain le dieron una casería a la pareja, exponiendo todos los pormenores de su relación, tanto antes como durante su oficialización.

Actualmente, este acecho mediático y público ha ido menguando. La atención ya no es tan abierta hacía ella, porque Beltrán no es parte del medio artístico. Ya tiene novio y ha raíz de ello ha sido consultada en varias ocasiones sobre su actual vida de pareja, en las redes sociales. Recientemente dejó un mensaje que ha hecho que todos se pregunten qué fue lo que realmente pasó entre ella y Toni Costa, que los llevó a terminar su romance, porque ésta dijo que su actual pareja está “curando cosas que él no dañó y eso vale mil”.

Lamentablemente esta aseveración hace que los rumores se disparen y que los señalamientos vayan nuevamente hacía el ex de Adamari López.

