Expareja de Toni Costa revela que él ya tiene nueva novia

Fue hace cinco meses cuando Toni Costa y Evelyn Beltrán confirmaron que la relación sentimental que existía entre ellos ya había llegado a su fin. Sin embargo, eso no fue un motivo para no volverse a dar una nueva oportunidad en el amor, pues la influencer aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas para revelar que ella y su ex ya tienen pareja.

Beltrán destacó que la persona con la que está compartiendo en este momento “es un gran hombre”, aunque lo más llamativo fue que contó que él se encuentra “curando cosas que él no dañó y eso vale mil”, lo que vendría siendo una indirecta para el bailarín español debido a que con él fue que estuvo anteriormente.

Algunos de los seguidores de la red social de la camarita se sienten un poco confundidos y piensan que él volvió sentimentalmente con Adamari López. Sin embargo, esto no es así debido a que Evelyn dijo: “Él está con otra chica” y que la unión que sostiene con la presentadora de televisión es por la hija que mantienen en común.

Evelyn Beltrán habló de su vida sentimental y también de la de su ex Toni Costa. | Foto: Instagram: @evelynbeltranoficial. Crédito: Cortesía

La expareja sentimental de Costa envió un mensaje que para muchos fue contundente tras escribir: “Te deseo lo mejor. Espero que puedas aguantar todo lo que conlleva estar con mi ex“, palabras que le dedicó a la nueva persona que está con él. Sin embargo, podría estar dirigido a Adamari, quien siempre estará presente en su vida por la hija que tuvieron, producto del amor que en algún momento existió.

Ambas parejas parecen estar viviendo un momento de felicidad y plenitud, dejando atrás el pasado y abriendo paso a nuevas oportunidades en el amor. Sin duda, este nuevo capítulo en la vida amorosa de Evelyn Beltrán y Toni Costa promete ser emocionante y lleno de alegrías.

Toni Costa declaró sobre su vida

“Es un momento de enfocarme en mí mismo, en crecer, en hacer cosas nuevas, en seguir evolucionando como persona y como profesional y yo creo que es una etapa de crear unas buenas bases en mi vida para que lo que venga por delante se pueda recibir con los brazos abiertos”, dijo a MezcalTV.

Sigue leyendo:

· Adamari López tenía un convenio prenupcial firmado con Toni Costa y da detalles

· Adamari López reveló lo que le sigue generando “frustración” en Toni Costa

· Adamari López revela experiencias con la madre de Toni Costa: “Se estaba metiendo en la relación”