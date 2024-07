The Boston Globe pide a Biden que retire su candidatura

El periódico The Boston Globe pidió este martes al presidente Joe Biden a través de un editorial que se “haga a un lado” y se retire de la carrera presidencial “por el bien del país” y de su legado. Este es el segundo gran medio, después del The New York Times, que piden al demócrata renunciar a su candidatura.

El Consejo Editorial del medio asegura que, después del debate contra el expresidente Donald Trump, la confianza de la nación en Biden “se ha visto sacudida” y citaron diversas encuestas, como la de CNN, que indican que los votantes estadounidenses consideran que otro candidato del Partido Demócrata podría obtener mejor resultados que Biden.

Por lo tanto, el Consejo del Globe pidió al mandatario que “se retire amablemente de la contienda” y dé libertad a sus delegados para votar por otra persona durante la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago.

“Por el bien del país, de su partido y de su legado, Biden debe hacerlo. Y pronto”, asegura el texto del rotativo.

Si bien el medio reconoce que el proceso dentro del Partido Demócrata de buscar sustituto al presidente puede ser “caótico”, también puede ser “emocionante”. Argumentan que, lejos de fragmentarse, el partido podría unificarse todavía más gracias a la preocupación que suponen las políticas de Trump.

Piden a los demócratas ser más activos

El Globe también impulsa a los demócratas a ser más activos en el futuro de Biden y que la decisión no dependa solamente de su esposa, la primera dama Jill Biden, y de su círculo cercano, como varios medios han publicado.

“Como está en juego el futuro de la nación, no se trata de una decisión que deba tomar una sola familia. Es un momento en el que el propio Partido Demócrata, que nunca ha sido especialmente bueno comportándose como un partido, debe entrar en acción”, dice la editorial, emplazando a líderes demócratas, entre ellos a los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama.

The Boston Globe es el segundo gran periódico en pedirle a Biden que se retire. El pasado 28 de junio, un día después del debate televisado entre Biden y Trump que mostró todas las debilidades del actual presidente, el periódico The New York Times también le pidió a Biden hacerse a un lado.

The New York Times afirmó además que “el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección”, según la agencia Efe.

