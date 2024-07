Anciana de Nueva Jersey revela sus “secretos” para tener una vida larga y saludable

El envejecimiento es una etapa natural de la vida que todos atravesamos, aunque muchos intentan evitar hablar de ello y hacer todo lo posible para atrasarlo.

Sin embargo, algunas personas llegan a la vejez de la mejor manera y se convierten en un ejemplo a seguir, especialmente cuando alcanzan un siglo de vida. Recientemente, una mujer de 100 años compartió el secreto de su longevidad, captando la atención mundial.

Mariam Todd, una mujer de Nueva Jersey, ha alcanzado los 100 años de edad y sigue trabajando 6 días a la semana en el negocio de muebles que fundaron sus padres en 1929. Además de trabajar, Mariam conduce y realiza las tareas del hogar. ¿El secreto de su longevidad? 6 alimentos que ha consumido desde pequeña y uno que evita rigurosamente.

En una entrevista con Today, Mariam mencionó que uno de los factores clave es cómo aborda su día a día, especialmente en su rutina de trabajo, que no considera como tal. “No puedo decir que estoy trabajando cuando disfruto lo que hago, así que me siento culpable si digo que estoy trabajando. No es para todos, pero a mí me funciona bien”, afirmó.

Mariam también destacó la influencia de su madre: “Mi madre era igual. De hecho, ella murió aquí en la oficina, sentada haciendo su trabajo. Tenía más de 80 años y murió sentada en su escritorio. Entonces dije que si esa es la voluntad de Dios para mi vida, que así sea”.

A diferencia de muchas personas que anhelan jubilarse al alcanzar la mayoría de edad, Mariam dice que “nunca podría ser feliz si se quedara en casa”. Sin embargo, su longevidad no se debe solo a su pasión por el trabajo, sino también a su alimentación.

La alimentación y el estilo de Vida que han llevado a Mariam Todd a cumplir 100 años de forma plena

Mariam cultiva gran parte de los alimentos que consume en su jardín, incluyendo tomates, morrones, pepinos, calabaza y calabacín. El único alimento enlatado que consume es chucrut, y evita los alimentos procesados y el alcohol.

Para mantener una alimentación adecuada, Mariam se asegura de que su plato sea “multicolor” y contenga muchas verduras. Cuando quiere comer algo dulce, opta por chocolate negro. “Intento comer bien, dormir bien y vivir bien”, señaló.

Además, Mariam es consciente de sus gastos y ahorra con prudencia. “Es difícil para la generación más joven adquirir dinero”; por ello, dio algunos buenos consejos. “Si pudiera lograr que pensaran más en ahorrar en lugar de gastar con una tarjeta de crédito. No me gustan las deudas de tarjetas de crédito, no tengo una tarjeta de crédito”, concluyó.

