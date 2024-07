“Aún no logramos nada”: Fernando Batista quiere hacer historia con Venezuela ante Canadá

El DT argentino Fernando Batista, seleccionador de Venezuela, afirmó este jueves que con el arranque de cuartos de final de la Copa América “empieza un nuevo torneo” en el que no cuenta que la Vinotinto lleve un pleno de victorias.

“Ahora empieza un torneo nuevo, porque sabes que no puedes depender de un empate, de un resultado”, dijo el técnico en una rueda de prensa en el AT&T Stadium de Texas, donde este viernes Venezuela se enfrentará con Canadá.

“Venimos de hacer una fase de grupos muy buena, casi ideal. Se clasificó pero no logramos nada”, explicó Batista, que dijo que haber logrado los 9 puntos en la primera fase “no influye” en el cruce contra Canadá, aunque reconoció que llegan con “confianza”.

Batista también se refirió a la posibilidad de que el partido se defina en la tanda de penaltis si termina en empate.

“Ojalá no lleguemos a eso”, dijo el entrenador, al explicar que no es el escenario deseado para la Vinotinto: “Lo que uno va a plantear y armar es una estrategia de tratar de no llegar a los penales y poder definir el partido en los 90 o 95 minutos”.

Fernando Batista, entrenador de la selección de Venezuela. Crédito: ALLISON DINNER | EFE

También dijo que su selección practicará el lanzamiento de penaltis en el entrenamiento de esta tarde en Dallas.

“Hoy lo trabajaremos. Porque más allá de que uno puede patear un penal en un entrenamiento, en el partido es totalmente diferente, pero siempre es bueno entrenarlo”, aseguró.

De Canadá, Batista ponderó que logró clasificarse en un grupo que compartió con tres equipos de Conmebol -Argentina, Chile y Perú-, por lo que no se trata de un rival débil.

“El fuerte de ellos es más de mitad de cancha para adelante. Son agresivos si encuentran al rival mal parado”, dijo Batista, que destacó también el juego de bandas del grupo de Jesse Marsch.

El Venezuela-Canadá arrancará a las 20.00 hora local (01.00 del sábado GMT) en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL.

El que pase a semifinales se enfrentará con el ganador del Argentina-Ecuador que se disputa esta noche.

