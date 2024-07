Joaquín Sabina anuncia “Hola y Adiós”, gira con la que dice adiós a los escenarios

Con una larga trayectoria que respalda más de cinco décadas de carrera, Joaquín Sabina ha decidido que es momento de despedirse de los escenarios. El poeta y cantautor celebrará su última gira, “Hola y Adiós”, donde serán las últimas oportunidades para disfrutar en vivo de su poesía hecha canción.

“Hola. Ya sé que en la última gira, alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande he cambiado de opinión. ¿Por qué? Porque lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América y en España, y en más lugares con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida tanto que se va a llamar ‘Hola y Adiós’, y esta sí será de verdad la última“, dijo Joaquín Sabina en un video que subió a sus redes sociales.

“Empezará en América y luego en Europa, y espero que nos veamos ahí ya en el año 2025. Un abrazo grande y sé que no me van a fallar. Yo prometo no fallar tampoco. Adiós”, finalizó el compositor de grandes éxitos.

A sus 75 años, el artista español realizará su tour “Hola y Adiós”, el cual comenzará en febrero del año próximo en América con un recorrido que pasará por México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina durante.

Tras una breve pausa, “El Flaco de Úbeda”, continuará por España y Europa, finalizando en noviembre. Las fechas, ciudades y venta de entradas para los shows que el maestro de Úbeda dará por estas tierras se anunciarán este mes, mientras que para España se darán a conocer en septiembre.

El comunicado de Joaquín Sabina

“La reciente gira de Joaquín Sabina fue, contra todo pronóstico, la más rotunda de su dilatada carrera, donde la ilusión, profesionalidad y experiencia del maestro de Úbeda vencieron el vértigo inicial, contagiando alegría y energía a sus músicos, impregnando las interpretaciones de una arrebolada sensibilidad y ganándose a público de más de 700.000 personas en casi 60 conciertos por alrededor de una docena de países que se volcó, entusiasmó y conmovió”.

“Al calor de esas mieles Joaquín Sabina ha decidido despedirse de los escenarios multitudinarios con “Hola y Adiós”, un último nocaut emocional y una veintena larga de temas que son ya plegarias universales del sueño imposible del amor y el querer meterle mano a la vida”, finaliza.

