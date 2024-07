Matías Novoa es demandado por manutención de su hijo mayor

El actor Matías Novoa se encuentra viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida tras el nacimiento de su segundo hijo, producto del amor con su esposa Michelle Renaud. A su vez, el chileno no está del todo bien porque la madre de su pequeño Axel lo está acusando de no ayudarla a mantenerlo.

“Ahorita estamos en un proceso judicial por ese tema. Desde 2017 no recibió lo que correspondía de manutención, pero esos son acuerdos que estoy en la espera de que realmente la jueza, que está a cargo, dictamine lo mejor para Axel”, dijo a la prensa María José Magán, madre del niño.

Magán aprovechó para aclarar varios temas: “No me debe a mí, le debe a su hijo. Lo que sea mejor para mi hijo, por eso estoy también en este proceso para que él reciba lo que es de él e independientemente de eso yo lo que quiero es que Axel esté feliz y no privarlo del derecho de estar con su papá”.

“María José también mencionó que su hijo viajó para conocer al nuevo integrante de la familia, fruto del matrimonio entre Matías y Michelle: (Axel) está muy contento, muy feliz de que va a conocer a su hermanito. Siempre quiso un hermanito y ahora está feliz de conocerlo. De hecho, fue con sus abuelos (paternos) a Madrid”.

La expareja sentimental del actor chileno expresó que: “Siempre me he llevado super bien con los abuelos de Axel, siempre han sido increíbles conmigo y siempre fueron como de mi familia; adoran a su nieto porque es su nieto mayor. No mezclo. Porque una cosa es él, otra cosa es mi hijo, y otra cosa son sus papás y los míos”.

Matías Novoa se defendió

“Salió una cosa mía también, que no sé de dónde salió, y me da mucha tristeza porque el más afectado aquí es Axel, que es un adolescente ya casi. Yo jamás desampararía a mi hijo. Yo no sé de dónde salió eso, la verdad. Obviamente, estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso, pero eso es obviamente un chisme y es mentira… No, para nada (le debo 2 millones de pesos). Yo no he querido dar declaraciones tampoco porque es una cosa que le puede afectar mucho a Axel”, dijo a los medios de comunicación en mayo.

“La mamá de mi hijo es la mamá de mi hijo, lo más importante para él, y si Axel está bien es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es darle amor a él, y él tiene que estar bien. Ahorita justo ya se va conmigo a pasar las vacaciones a recibir a nuestro nuevo integrante”, añadió el actor.

Sigue leyendo:

· Michelle Renaud cuenta detalles del nacimiento de su hijo con Matías Novoa

· Michelle Renaud y Matías Novoa comparten las primeras imágenes de Milo

· Michelle Renaud sorprende en redes al mostrar lo avanzado que está su embarazo