Bocha Batista: “Teníamos la ilusión de jugar seis partidos”

El director técnico de la selección de Venezuela, Fernando ‘Bocha’ Batista, lamentó la derrota de la Vinotinto ante Canadá en la tanda de penales luego de conseguir un magistral empate que les dio esperanzas para soñar en la clasificación a las semifinales de la Copa América 2024 que se celebra en los Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el entrenador destacó que llegaron a suelo norteamericano con el objetivo de jugar un total de seis partidos para llegar hasta la final de la Copa América; a pesar de esto aseguró que el equipo no debe verse afectado por el resultado ante Canadá debido a que su único objetivo debe ser avanzar en las primeras posiciones a la Copa del Mundo que se realizará justamente en Estados Unidos, México y Canadá.

“La realidad es que nos vamos con esa bronca de no haber ganado en los 90 minutos”, manifestó Batista. Teníamos la ilusión de jugar los seis partidos, pero ahora tenemos que pensar en lo que viene que es nuestro gran objetivo; la eliminatoria. Más que aprendizaje, me voy orgulloso de los jugadores, un equipo que va teniendo cada vez más personalidad, que los rivales no se llevan por delante y tiene mucho carácter… nos vamos sin perder en los 90 minutos”, expresó.

“Debemos seguir trabajando y poniéndonos objetivos. Todos los venezolanos tenemos un sueño que es clasificar al mundial. Esta Copa América nos dio la oportunidad de seguir afianzando muchas cosas, hoy jugar contra Venezuela no es fácil para ningún rival y eso nos fortalece mucho”, agregó el Bocha Batista.

Batista también le mostró todo su agradecimiento a los millones de venezolanos que día a día apoyaron a la Vinotinto en esta Copa América 2024 y especialmente a todos las personas responsables en permitirle poder dirigir a la selección de Venezuela; sostuvo que se siente como un venezolano más y tiene todo el compromiso de lograr el objetivo de llevar al país a su primera Copa del Mundo de la FIFA.

“Soy un venezolano más en busca del sueño mundialista… Hay cada vez más potencial en Venezuela, para eso trabajamos desde las bases”, finalizó ‘Bocha’, quien aprovechó al final para darle su total apoyo a Yangel Herrera tras las críticas que recibió por fallar el penal.

Sigue leyendo:

–Fernando Ortiz no rechaza fuga de jugadores en Rayados

–Canadá saca la cara por Concacaf y se clasifica a las semis de Copa América [Video]

–Luis Suárez sobre Uruguay: “Estoy disfrutando cada momento”