Luis Suárez sobre Uruguay: “Estoy disfrutando cada momento”

El delantero uruguayo del Inter Miami, Luis Suárez, aseguró durante unas declaraciones ofrecidas este jueves que se siente bastante contento por estar defendiendo a su selección nacional en la Copa América 2024 y destacó que disfruta “cada vez más” este tipo de concentraciones al considerar que esa llama del fútbol que él posee “se va apagando” y este tipo de actividades le permiten seguir soñando como en sus primeros años vistiendo la celeste.

Estas declaraciones las realizó el artillero charrúa durante un contacto con diversos medios de comunicación en el hotel Westin ubicado en Las Vegas, Nevada, sitio en el que se encuentra concentrada la selección de Uruguay para el partido que disputarán contra el combinado nacional de Brasil en los cuartos de final del torneo organizado por la Conmebol.

“Estoy disfrutando mucho cada momento, es algo que con la edad que tengo, a medida que te vas haciendo más grande, lo vas disfrutando cada vez más, jugando mucho jugando poco porque sabes que esa llama del fútbol se va apagando”, expresó en sus declaraciones.

“Soy uno más, ya lo han visto. El jugar o no jugar, estoy feliz de la parte que estoy haciendo e intentando ayudar en lo que pueda”, agregó Suárez, quien se encuentra disputando su última Copa América a sus 37 años.

Suárez finalizó sus palabras al afirmar que está haciendo todo lo que puede para aplicar un rol de líder dentro del vestuario celeste para que el equipo pueda mantener el impresionante desempeño con el que lograron acumular los nueve puntos en la Fase de Grupos.

“Intento ayudar en todo lo que pueda, estuve en el lugar de Darwin (Núñez), tuve la edad de Darwin. El ‘Loco’ era el primero en apoyarme y hoy estando en ese lugar tienes que ser una motivación para él”, dijo.

“Son muchos partidos y son muchos grandes momentos que viví y sigo viviendo en la selección. El de debutar en Cúcuta un sueño hecho realidad que tenía desde niño. Tuve la suerte de debutar con la 10, me echaron (ríe). Me acuerdo la camiseta de Enzo Francescoli. Luego la Copa América, los cuatro goles a Chile, la final de 2011. Son muchos grandes momentos, volver a jugar otra Copa América y, qué te voy a decir, ver a mis hijos con la edad que tienen que me vean jugando todavía como padre es maravilloso”, concluyó.

