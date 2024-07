Guty Carrera habla del reality show ‘La Isla: Desafío Extremo’

El actor ecuatoriano Guty Carrera asume un nuevo reto en su carrera profesional, pues ya está en Turquía para formar parte de ‘La Isla: Desafío Extremo’, el nuevo reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En uno de los promocionales de la nueva competencia, al artista, quien hace poco participó en ‘La Casa de los Famosos 4’, se le vio con muchas expectativas por formar parte de este nuevo programa que desafiará las habilidades físicas y mentales de un grupo de 24 concursantes.

“Este es un desafío especial. Además, porque es en Turquía”, dijo sobre los motivos por los que quiere darlo todo en esta competencia.

Guty Carrera en ‘La Isla: Desafío Extremo’

Guty Carrera se describió como un hombre aguerrido, disciplinado y ético. Acerca de su peor miedo en esta nueva experiencia dijo que no ganar es uno de los principales.

Uno de los elementos que también ha hecho atractiva su participación en el programa es que compartirá con Alana Lliteras, quien le confesó que gustaba de ella.

Sin embargo, los seguidores del ecuatoriano le han pedido que se enfoque en el juego para que pueda llevarse los $200.000 dólares.

Algunos mensajes que le han dejado al famoso en la cuenta en Instagram del programa son: “Qué emoción. Cada vez falta menos para ver a nuestro querido Guty Carrera en ‘La Isla: Desafío Extremo”, “Definitivamente a Guty le ha dado muchos puntos bonus el hecho del romance con Alana o lo que los relacionan, pero veo full a Gutyana apoyando, por lo menos Alana le está sumando puntos y se está haciendo conocido”.

Otros escribieron: “No sé, no me termina de caer bien. Me tocará soportar”, “Estamos contigo, somos team Guty, tenemos a nuestro favorito, obvio, el mejor”.

Esta será una oportunidad para el ecuatoriano de mejorar su imagen con el público, sobre todo luego de toda la controversia que se generó con su ex Serrath, quien hizo fuertes acusaciones en su contra debido a que él negaba que hubiesen tenido un romance.

