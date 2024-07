Robbie Williams se “preocupa” por no ser reconocido en la calle

Para nadie es un secreto que el cantante Robbie Williams se ha consagrado como una de las estrellas internacionales más importantes de la industria musical gracias a su característico estilo y talento vocal. Sin embargo, y a pesar de su inminente fama y trascendencia, el inglés fue “ignorado” completamente durante su más reciente paseo por la ciudad de Londres, lo que ocasionó su preocupación.

A través de un video, difundido en redes sociales, se puede ver al intérprete de “Angels” caminando por Hide Park, en la capital inglesa, mientras narra su preocupación por no ser reconocido a pesar de su misma presencia y sus llamativas prendas.

Esto es muy preocupante. No sabíamos que íbamos a volver caminando desde el restaurante y estoy andando por el Hide Park. Estoy vestido de rosa, llevo zapatos rosas y gafas con diamantes. Nadie me ha reconocido” Robbie Williams – Cantante

Robbie Williams se molesta por no ser reconocido

En el mismo video, y consecuente al nulo reconocimiento que obtuvo, el mismo cantante saluda a una mujer, quien le responde el saludo con cautela y sin poder reconocerlo.

Incluso, el intérprete de “Rock DJ” decide quitarse su blazer y se recuesta en el pasto del parque con la intención de llamar la atención. Ante esta acción, el artista británico mencionó que “no era así en los noventa”.

Me molesta. Realmente necesito que me reconozcan. Nada era así en los noventa” Robbie Williams – Cantante

Tras esta acción, Williams solo provocó que un niño, que se encontraba en el mismo sitio, saliera huyendo de la zona.

Luego de la difusión del video de Robbie, decenas de usuarios reaccionaron al mismo mencionado que sí reconocieron al cantante pero que no se quisieron acercar a él por el “temor” a molestarlo.

De igual manera, y como parte de las reacciones generadas, un grupo nutrido de internautas señalaron que la actitud extravagante del artista, así como su poca relevancia durante los últimos años, ocasionaron que la gente no se decidiera a acercarse a su persona.

It’s coming home… Robbie Williams and Danny Dyer doing Parklife at Hyde Park… Now that’s a Saturday pic.twitter.com/uhXERYdS1J — Poppie Platt (@poppieplatt) July 6, 2024

Previo a la reciente viralización del video de Robbie Williams, Guy Chambers, un colaborador del cantante, reveló que el cantante rechazó tener una cita con Beyoncé años atrás. De acuerdo con Chambers, quien participó en el podcast “I Never Thought It Would Happen”, Beyoncé coqueteó con Williams durante su encuentro en el programa “Top on The Tops”. Sin embargo, el artista inglés decidió ignorar a la estadounidense debido a que la consideró muy joven.

Recuerdo a Beyoncé. Era increíblemente joven entonces. La recuerdo asomada a la puerta del camerino, con las otras dos (Destiny’s Child), coqueteando con Rob intentando llamar su atención. Él estaba como: ‘Oh ella es demasiado joven. No voy a hacerlo’”. Guy Chambers – Asistente de Robbie Williams

