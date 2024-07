Gala Montes dice sufrir de depresión y ansiedad por su madre

Crista es la madre de la actriz Gala Montes y hace algunos días hizo delicadas acusaciones en contra de su hija, esto ocurrió luego de haberle concedido una entrevista al medio TV Notas. Sin embargo, la mexicana de 23 años se vio en la obligación de aclarar lo que sucede.

“No sé qué decir. Me hablan los medios para una entrevista… yo no quería hacer público todo esto, pero lo voy a tener que hacer. Yo decidí independizarme, pero nunca deje sola a mi mamá, nunca y eso lo voy a ver legalmente, porque estoy cansada de que me vean la cara. Mi mamá es la culpable de que esté deprimida”, dijo en su perfil de Instagram.

Montes agregó que: “¡Ya déjame en paz, por favor!, te lo pido. Ella es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas, muchas cosas y me molesta que dé una nota donde se está haciendo la víctima, cuando aquí la maldita víctima soy yo”.

Gala Montes quiere atentar contra su vida

“Tengo depresión, me quiero matar porque llevo una vida de un señor de 50 años y tengo de 23, y quiero vivir mi vida y la quiero vivir lejos de ti, pero mi mamá no lo aceptó”, mencionó en un video compartido en la red social de la camarita.

La actriz aprovechó para mencionar que parte de seguir adelante es por las medicinas que se toma: “Tomo pastillas para la ansiedad, me ayudan a estar calmada y las de la depresión, pues para no matarme porque queremos seguir viviendo. Vivo en una relación abusiva, mi mamá es una mujer narcisista, una mujer que nos aplicaba la ley del hielo, una mujer que nos golpeaba también”.

Gala Montes contó lo difícil que ha sido la vida al lado de su madre. Crédito: Mezcalent

Famosos expresan su apoyo a Gala Montes

Laura Flores fue una de las primeras en pronunciarse y decirle que: “No estás sola. Tu madre te adora y aquí estamos quienes te conocemos, tienes mi número para lo que necesites, hermosa”.

“Vas a salir adelante de esto. Aquí estamos muchos que te queremos y que te hemos visto crecer en todo sentido. Eres una chingona Gala. Te quiero y te admiro”, le dijo Thalí García en su publicación de Instagram.

La actriz venezolana Kimberly Dos Ramos fue otra que se pronunció: “Mucha fuerza, no estás sola, ánimo que tú puedes, te mando un abrazo”.

“Todas las familias tienen problemas. Lo importante es identificar que es lo que nos está afectando y pasar la página. No importa si en un familia”, le manifestó Yul Burkle.

