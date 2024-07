George Clooney pide a Biden que abandone la contienda presidencial

El reconocido actor y director George Clooney ha solicitado públicamente al presidente Joe Biden que se retire de la contienda electoral y dé paso a un nuevo candidato. En un artículo de opinión publicado en el New York Times, Clooney afirmó que esta opinión es compartida en privado por numerosos congresistas y senadores del Partido Demócrata.

Clooney, quien ha sido un firme defensor de Biden durante su carrera política, expresó su profundo respeto y admiración por el presidente. No obstante, consideró que es momento de dar un paso al costado.

“Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter. Creo en su moral. En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado”, escribió el actor. Clooney destacó su apoyo a Biden no solo como presidente, sino también durante sus años como senador y vicepresidente.

La realidad del tiempo

Clooney subrayó que el Biden actual no es el mismo que el de 2010 o incluso el de 2020. “Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden (…) de 2010, ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate”, afirmó.

El reciente debate entre Biden y el aspirante republicano Donald Trump dejó a muchos demócratas preocupados por la capacidad del presidente para seguir adelante. Según Clooney, esta percepción se extiende más allá de los simpatizantes y llega al núcleo del Partido Demócrata.

Clooney, conocido demócrata, ha participado en diversas campañas presidenciales en Estados Unidos y recientemente apoyó la reelección de Biden en un evento de recaudación de fondos junto a la actriz Julia Roberts.

Sin embargo, en su reciente declaración, el actor señaló una preocupación creciente: “La única batalla que (Biden) no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede”.

Llamado a la realidad

Clooney insistió en que los líderes del partido deben enfrentar la realidad: “¿Estaba cansado? Sí. ¿Un resfriado? Tal vez. Pero los líderes de nuestros partidos deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver”. Afirmó que la preocupación por un segundo mandato de Trump ha llevado a muchos a ignorar las señales de advertencia.

El actor enfatizó que la cuestión central es la edad de Biden, algo que no puede revertirse. “No vamos a ganar en noviembre con este presidente”, advirtió, sugiriendo que la insistencia de Biden en continuar podría costarles el control del Congreso.

Finalmente, Clooney aseguró que su opinión no es aislada: “Esta no es solo mi opinión; es la opinión de todos los congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado“. Con esta declaración, Clooney se suma a un coro creciente dentro del Partido Demócrata que pide un cambio de liderazgo antes de las elecciones presidenciales.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: