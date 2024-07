Sharon Stone revela que perdió $18 millones de dólares tras sufrir un derrame cerebral

Después de que Sharon Stone comenzó a hablar sobre cómo es su vida tras el derrame cerebral que sufrió en 2001, recientemente brindó por primera vez algunos detalles de cómo vivió aquel momento y reveló los pormenores de los años posteriores, en los que Hollywood le dio la espalda.

Sharon Stone habla de sus problemas de salud mental

En una entrevista publicada por el sitio The Hollywood Reporter, la actriz recordó el incidente que desencadenó una hemorragia cerebral que la mantuvo inconsciente durante nueve días e hizo hincapié en cómo aquella experiencia cambió su manera de pensar.

“Un monje budista me dijo que me había reencarnado en mí mismo cuerpo”, reveló. Y agregó: “Estuve muerta y luego me trajeron de vuelta. Mi cerebro sangró durante nueve días, por lo que quedó ubicado al frente de mi cara, no en el mismo lugar de mi cabeza donde estaba ubicado antes”, comentó.

“Mientras eso sucedía, todo cambió. Mi sentido del olfato, mi vista, mi tacto… No pude leer durante un par de años. Veía las imágenes estiradas y con distintos patrones de colores. La verdad es que mucha gente pensó que iba a morir”, agregó.

Sharon Stone indicó que esa situación provocó que algunas personas se “aprovecharan” de ella “durante ese tiempo”. Por eso, denunció que perdió rápidamente millones de dólares que había ahorrado en su cuenta bancaria, junto con otros artículos personales.

“Tenía $18 millones de dólares ahorrados gracias a todas las películas que había filmado; pero cuando volví a ver el resumen de mi cuenta, todo había desaparecido. Mi refrigerador, mi teléfono… Todo estaba a nombre de otras personas”, reveló.

Sharon Stone no se desanimó ante las adversidades

Sharon Stone agrego, que en lugar de desanimarse por todas las situaciones negativas que le tocaron vivir en muy poco tiempo, prefirió concentrarse en lo positivo y, según explicó, eso es lo que aún hoy la mantiene en buen estado.

“Decidí permanecer presente y dejarme llevar”, admitió. “Decidí no aferrarme a la enfermedad ni a ningún sentimiento de amargura o ira. Si muerdess la semilla de la amargura, nunca te dejará. Pero si tienes fe, incluso si esa fe es del tamaño de una semilla de mostaza, sobrevivirás”, reflexionó. “Ahora vivo para la alegría. Vivo con un propósito”, indicó.

La actriz de “Basic Instinct” había expresado anteriormente en una entrevista publicada por People que en las primeras etapas de su recuperación no podía ver correctamente y sufrió pérdida de memoria. También le salían “nudos extraños parecidos a nudillos” por toda la parte superior de la cabeza, que comparó con la sensación de “ser golpeada”.

El año pasado, Stone le dijo a Vogue que inicialmente “ocultó” su discapacidad. “Tenía miedo de salir y no quería que la gente lo supiera”, dijo. “Simplemente pensé que nadie me aceptaría”. Con el tiempo, sin embargo, aprendió a sentirse más cómoda al hablar sobre lo sucedido.

