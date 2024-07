Angélica Vale y las presuntas diferencias con los Timbiriche

Angélica Vale afirmó que su salida de Vaselina se debe únicamente a compromisos laborales previamente adquiridos que necesita atender, y que no hay ningún problema personal con ninguno de sus compañeros de trabajo. También aclaró que se va del proyecto con un gran sabor de boca, pues disfrutó muchísimo trabajando al lado de personas talentosas y comprometidas.

“Me salí de Vaselina desde hace tiempo porque tenía un compromiso con mi mamá, el show de las Angélicas, desde antes de Vaselina. Entonces cuando duró un año, mi mamá ya me volteaba con cara de: ‘Es en serio que vas a seguir (en Vaselina)'”, expresó en el programa ‘De Primera Mano’.

La actriz y comediante aprovechó para aclarar la situación con una de las presentaciones que estaba pendiente: “Se suponía que el 23 de junio íbamos a hacer un show (con Vaselina) en Los Ángeles, pero cancelaron porque la escenografía no pudo pasar, se quedó en la frontera. Cancelaron (la presentación) y lo pasaron para el 21 de julio, y para entonces yo ya estoy haciendo un próximo proyecto, el cual no puedo revelar todavía, pero ya no estoy en Los Ángeles, entonces tuve que bajarme de esa presentación”.

La también cantante expresó su agradecimiento al público y dijo que se siente muy afortunada de haber formado parte de un proyecto tan exitoso. Además, aseguró que sigue manteniendo una excelente relación con los integrantes del elenco y que siempre recordará esta experiencia con mucho cariño. Sin embargo, ella intentó organizarse, pero las cosas no se dieron como esperaba.

“A mí Alejandro Gou sí me había dicho que me iba a dar un fin de semana de Sandy, el cual nunca sucedió, pero por X o por Z. Yo también me tuve que salir desde antes, o sea, eso ya no sucedió porque tampoco me quedé a terminar la temporada”, expresó en el programa televisivo.

Angélica mencionó que: “Sí hubo un malentendido por una presentación, que los presentaban como Timbiriche y ellos querían ser presentados como Vaselina Timbiriche“.

A pesar de los rumores y especulaciones, se despidió con la frente en alto y con la satisfacción de haber contribuido al éxito. Ahora, está enfocada en otros proyectos que le esperan, pero sin duda, siempre llevará en su corazón los recuerdos y aprendizajes que le dejó esta experiencia.

