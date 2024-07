Arturo Carmona contó el motivo por el que no se casó con Jacky Bracamontes

La distancia y los compromisos laborales fueron algunas de las razones que desencadenaron la ruptura entre la relación de Jacqueline Bracamontes y Arturo Carmona. Aunque la separación fue amigable, coincidieron en que era lo mejor para ambos y decidieron seguir sus caminos por separado. Sin embargo, al actor le consultaron el motivo por el que no llegaron al altar.

“Hubo muchas situaciones, especulaciones. Obviamente, hubo cosas que no me gustaría compartir porque, bueno, se han dicho tantas. Hay muchas historias, pero siempre, las personas con las que me llegó a relacionar, deben saber que tengo una hija, que ya no es una niñita como aquel entonces (cuando era novia de Jacqueline Bracamontes), ahora es toda una mujer, una señorita. Esto podría decirse que, a la mejor, facilitaría o podríamos entender más una situación de reinicio sentimental”, mencionó frente a los medios de comunicación.

Carmona, quien también fue pareja sentimental de Aracely Arámbula dijo que: “Quisiera casarme, creo en el amor, en el matrimonio para siempre. Creo que no hay edad (para casarse) y he visto a muchos compañeros y personas que nos le importa la edad, cuando te llegan al corazón, llega esa persona y se puede hacer sólida tu relación, creo que es válido. Creo todavía en eso, hasta tener un hijo. Me encantaría, tampoco es que tenga prisa y si se llega a dar qué bueno, y si no, tampoco es que me esté frustrando tener otro hijo”.

A pesar de haber terminado su relación, Jacqueline y Arturo han mantenido una relación cordial y han dejado claro que el cariño y el respeto que se tienen mutuamente, nunca se perderá. Ambos han sido muy discretos en cuanto a su vida personal y han preferido mantener su intimidad lejos de los reflectores.

El actor destacó que para las personas del sexo masculino en ocasiones la parte sentimental termina siendo difícil: “También para los hombres es complicado rehacer nuestra vida porque, por ahí dicen y, de hecho, lo he leído últimamente, cuando uno se enamora y ama a una persona, como hombre es bien difícil retomar cuando ya estás con esa persona que amaste o sigues amando. Entonces, a nosotros sí nos duele las pérdidas y es difícil retomar una situación sentimental”.

