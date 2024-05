Arturo Carmona habló del nuevo proyecto que tiene William Levy tras su escandalosa separación

El actor Arturo Carmona recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, momento donde aprovechó para revelar algunos nombres de destacadas personalidades en el mundo del entretenimiento que dirán presente en la obra de ‘Perfume de Gardenia’ y es que estamos hablando de William Levy, lo que vendría siendo su regreso luego de su escandalosa ruptura sentimental de Elizabeth Gutiérrez.

“Definitivamente, el mejor distractor; la mejor salida para cualquier problema que uno tiene es el trabajo, el ejercicio. Buscar ese refugio para sanar lo que sea de forma psicológica, de forma mental. Cualquier ruptura, problema, que puedas tener con tu pareja siempre es desgastante y uno tiene que arreglarse para poder enmendar lo que sea por el bienestar de los hijos siempre”, dijo el actor sobre lo que Levy debe implementar para seguir adelante.

La obra ‘Perfume de Gardenia’ trata temas como la pasión, el amor y las intrigas familiares, y promete ser un espectáculo lleno de emociones y sorpresas. Con la participación de dos talentosos actores como William Levy y Arturo Carmona, seguramente será un éxito en su regreso a los escenarios. Además, se espera que Aracely Arámbula también se incorpore al equipo.

“No he hablado con él. Hace mucho que no hablamos. La última vez que platicamos fue por teléfono, hace un par de años, cuando su hijo tuvo un accidente, estuvimos platicando. Pero de lo que está sucediendo ahora (no); esperemos que sea bueno para ambas partes, lo mejor que decidan y no salgan los hijos afectados”, detalló Arturo, quien es amigo William desde hace un buen tiempo, pero recientemente no se han logrado comunicar.

‘Perfume de Gardenia’ promete ser un espectáculo inolvidable que cautivará al público y la participación de Levy sin duda atraerá a sus fans a disfrutar de esta obra. Por ello, muchos están por ver la actuación de este talentoso actor en el escenario y disfrutar de una noche de teatro lleno de emociones y diversión.

Sigue leyendo:

· Momento tenso: William Levy ignora a su ex pareja, Elizabeth Gutiérrez, en público

· Elizabeth Gutiérrez envía palabras de reflexión tras polémicas palabras de William Levy

· William Levy tras el escándalo que vive: “He levantado a personas que han tratado de derribarme”