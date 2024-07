Hermana de Gala Montes reaccionó a la pelea con su mamá

Beba es la hermana de la actriz Gala Montes y el pasado miércoles también se manifestó por el drama que se viene desarrollando con su progenitora y la distancia que se ha venido generando desde hace algún tiempo y las declaraciones ofrecidas a TVNotas. Por ello, llamó la atención un mensaje que colgó en las historias de Instagram, pero luego fue borrada.

“Ya hicieron su live contando su parte. Será prudente hacer yo uno, y es que ya vi que andan de chismosos y a una que ni le gusta“, fueron las palabras con las que acompañó su video en la plataforma.

Tal y como lo reveló Gala, la relación entre ella y su madre se ha visto afectada por problemas de salud mental, lo cual ha generado conflictos y tensiones en la familia. Sin embargo, se desconoce si Beba se tomará unos segundos de su tiempo para ofrecer una nueva versión de lo que viene ocurriendo tras su progenitora dejar de manejar la carrera de la actriz.

Padre de Gala Montes la abandonó siendo niña

“Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 4 años que se divorció de mi mamá”, expresó la actriz en una publicación realizada en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, la situación principal era hablar sobre las graves acusaciones que hizo su madre en su contra tras Gala despedirla.

Por ello, Montes no perdió la oportunidad de contar cómo fue realmente su vínculo con su padre y de qué manera llevaban las cosas: “Sí ha estado presente en persona (pero de lejos). La verdad es que yo decidí no tener más relación con él porque como que simplemente ni me hace sentido que dejara a dos niñas y a una mujer solas”.

La destacada actriz mencionó que seguramente si la relación de sus progenitores siguiera, pues las cosas para ella habrían sido completamente distintas, aunque igual se siente bien por lo que ha logrado “Creo que si mis papás siguieran casados en este momento probablemente yo estaría terminando una carrera, entonces sí lo agradezco. Por algo pasan las cosas. Y somos muy felices, somos cuatro mujeres y mis perros”.

