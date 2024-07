Gala Montes habló de su orientación sexual y su madre sería “homofóbica”

La vida personal de Gala Montes no está en su mejor momento después de que su madre se encargara de darle una entrevista a TV Notas y dijera cosas que finalmente terminaron perjudicando a la actriz. Por ello, la mexicana de 23 años se vio en la obligación de compartir un video donde habla de su verdad y explicó que parte de rechazo de su progenitora se debe a que ella es bisexual.

“Me siento muy mal. Hoy es un día muy difícil para mí, como todos los de los meses anteriores. No he tenido un día que no sea difícil. Mis dosis de ansiolíticos han subido por mi mamá, he estado tomando más ansiolíticos de lo normal porque no puedo, si yo dejo que mi mente siga… mi mente va muy rápido, entonces necesito como apaciguarla y la ansiedad luego me lleva a la depresión y no quiero caer”, dijo en un video compartido en Instagram.

La actriz de ‘Vivir de amor’ aprovechó para añadir detalles de sus familiares: “Mi mamá piensa que la psicóloga es la que está en contra de ella y yo digo ¿tú crees que me voy a juntar con una psicóloga para que me aconseje?, ¿qué beneficio tendría mi psicóloga? ¿Mi novio? ¿De qué hablas? Ni te topan, tienes enemigos imaginarios. Soy yo, es mi cabeza. Porque eso es lo que hace un narcisista, te desestabiliza, hace que se te baje la autoestima hasta los suelos. Y ya, yo simplemente no quise seguir ahí, yo no quise estar con una persona que me hiciera la ley del hielo, que me manipulara, que me amenazara, que me hiciera llevarme mal con mi hermana, que fuera homofóbica”.

Gala señaló que fueron diversas situaciones las que la llevaron a no querer seguir viviendo bajo el techo de su madre, pero hubo muy particular como lo es su orientación sexual, y es que aparentemente su progenitora no quiere aceptarlo y eso haría mucho más complicada la convivencia. Además, ella era la que organizaba la carrera de su hija.

“Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera. Y mamá tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales por cierto las dos. Y vamos a seguir viviendo nuestra vida y vamos a seguir trabajando duro y nada ni nadie me va a detener”, explicó.

