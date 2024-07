Mamá de Gala Montes responde a la actriz tras acusaciones y asegura que la golpeó

El conflicto entre Gala Montes y su madre parece que está muy lejos de terminar, pues luego de que la joven actriz asegurara en un video en vivo que sufre depresión y ansiedad por culpa de su progenitora y que la señora se quería quedar con todo su dinero, ahora es Crista Montes quien ha decidido responder a su hija.

Gala Montes habló de su orientación sexual y su madre sería “homofóbica”

A través de un video que Crista Montes subió a su Instagram Stories, señaló que tiene pruebas fehacientes de que Gala miente, además de agregar que la actriz la agredió verbal y físicamente en algunas ocasiones.

“Todo lo que dice es mentira, está exagerando todo. Tengo audios y mensaje de cómo me habla la señorita, tengo videos de cómo me pegó y me sacó de la casa. No la voy a demandar porque es mi hija, pero tampoco se trata de que me saque a la calle a mis 55 años”, aseguró.

Asimismo, la señora aseguró que espera que Gala le dé el dinero que le corresponde por el trabajo que realizó durante 18 años como mánager de la actriz.

“Yo no quiero la mitad del dinero. No quieres que trabaje contigo, perfecto, dame lo que me corresponde porque trabajé 18 años contigo. La señorita solo me quiere pagar techo y comida, no se me hace justo que se haya quedado con todo”, dijo.

Para finalizar, doña Crista desmintió que su famosa hija pagara las quimioterapias de su tratamiento contra el cáncer, como Gala lo aseguró en su video en vivo, pues afortunadamente estaba en una fundación que cubría el tratamiento sin necesidad de gastar un solo centavo.

“Gala no pagó mi tratamiento porque me operé en el FUCAM (institución privada sin fines de lucro en México que ofrece tratamiento integral y seguimiento especializado de cáncer de mama), fue con el seguro popular.

Gala Montes habló de su orientación sexual y su madre sería “homofóbica”

En el video que compartió, Gala Montes señaló que fueron diversas situaciones las que la llevaron a no querer seguir viviendo con su madre, pero hubo muy particular como lo es su orientación sexual, y es que aparentemente su progenitora no quiere aceptar su bisexualidad, algo que haría mucho más complicada la convivencia. Además, ella era la que organizaba la carrera de su hija.

“Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera. Mamá tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales por cierto las dos. Y vamos a seguir viviendo nuestra vida y vamos a seguir trabajando duro y nada ni nadie me va a detener”, explicó.

Sigue leyendo más de Gala Montes:

· Gala Montes sufre de depresión y ansiedad por culpa de su madre

· Gala Montes destapa cómo fue que Kalimba la “humilló”

· ¿Gala Montes estará en ‘La Casa de los Famosos México 2’?