Karol G desmiente haber escrito canción para campaña de Nicolás Maduro

Luego de que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró en una asamblea que la cantante Karol G había creado una canción para su campaña electoral, acaba de salir a la luz que el equipo de la colombiana ha desmentido por completo esa información.

El candidato presidencial, Nicolás Maduro, aseguró que Karol G le envió una canción para su campaña electoral. pic.twitter.com/kcxKcZ5eFm — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) July 7, 2024

A través de un comunicado oficial distribuido en el diario “El Colombiano”, se expresó que la artista nunca ha creído que su música deba ser utilizada para promover política y que desconoce por qué el mandatario ofreció tales declaraciones.

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol G ha enviado canciones para campañas. La música de Karol G nunca ha sido usada con estos fines, obviamente no es verdad lo que dijo el señor”, señala el escrito.

🗣️😡 #URGENTE #SOCIALES | LUEGO DE LA POLÉMICA DE UNA SUPUESTA “CANCIÓN” COMPUESTA POR KAROL G AL PRESIDENTE MADURO:



Equipo de Karol G desmiente a Maduro y niega haberle entregado canción para su campaña: “Obviamente no es verdad.



El domingo pasado, el presidente de Venezuela,… pic.twitter.com/xI8Q8ZyJrv — Opinión Pública (@grupoopinionnet) July 11, 2024

Esta no es la primera ocasión en la que Nicolás Maduro ha tenido a la artista colombiana como tema principal de su misión política, ya que el pasado 29 de junio, durante un acto en Puerto La Cruz, junto al gobernador de la ciudad de Carabobo, Rafael Lacava, el mandatario se movió al ritmo de su conocida melodía “Amargura” ante numerosas personas.

Lo que dijo Nicolás Maduro sobre Karol G

La semana pasada, durante una vista a Petare como parte de su campaña para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, Nicolás Maduro aseguró que Karol G le había enviado una canción para su campaña.

“Karol G me mandó una canción para la campaña“, dijo el político, quien aseguró que la estrenaría en los próximos días.

“La vamos a lanzar en estos días y ya ensayé el baile, porque aquí me conocen como ‘el gallo pinto’, pero en el exterior me están diciendo ‘Nicol G’, no sé por qué“, agregó.

