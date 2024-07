Hermana de Karol G revela la incurable enfermedad que le fue diagnosticada

En medio de la exitosa gira de Karol G por Europa, como parte de su “Mañana Será Bonito Tour 2024”, la hermana de la cantante, Verónica Giraldo, compartió un breve video en donde reveló el reciente diagnóstico médico que le fue informado.

A través de sus redes sociales, la hermana de la “Bichota” publicó un breve clip en donde reveló a sus seguidores que padece el síndrome de Reiter o artritis reactiva.

Sin embargo, y de acuerdo con la misma colombiana, lo más alarmante de esta afección es que no tiene una cura o un tratamiento especializado.

¿En qué consiste la enfermedad de la hermana de Karol G?

De acuerdo con sitios especializados, la artritis reactiva consiste en una enfermedad que se presenta a través de dolores e hinchazones articulares que surgen por una infección en diversos órganos como los intestinos, genitales o vías urinarias.

Esta afección, la cual suele afectar a las rodillas, tobillos y pies del paciente, también puede hacerse presente en ojos, piel y la uretra. Según lo mencionado en las mismas fuentes médicas, las personas que padecen este tipo de enfermedad, poco común, suelen sufrir de sus síntomas de manera aleatoria y sin una periodicidad específica.

La artritis reactiva no es contagiosa. Sin embargo, la bacteria que la causa puede transmitirse sexualmente o a través de alimentos contaminados. A pesar de lo anterior, solo un reducido porcentaje de la población que se expone a la bacteria puede contraer esta enfermedad.

De acuerdo con los reportes emitidos sobre esta afección, puede desaparecer luego de 12 meses.

Verónica Giraldo no se rinde

Dentro del mismo video Verónica mencionó que mientras “unos días” se encuentra bien, “hay otros” en donde no se puede “parar de la cama”. De igual manera, y como parte de la naturaleza incurable de la artritis reactiva, ha tenido que ver a esta dolencia como una “amiga”.

A pesar de todo lo anterior, Verónica también reveló que no se dejará “vencer” ante esta enfermedad: “No significa que yo vaya a quedar postrada en una cama o que no vaya a tener vida, simplemente porque tengo una enfermedad. Yo no me puedo permitir porque estoy muy joven, tengo una hija, tengo esposo, tengo familia y tengo vida”

Karol G en el After Party después de su concierto en Lisboa✨ pic.twitter.com/9NMFpFOXa8 — Karol G Records (@KarolGRecords) July 9, 2024

Finalmente, la hermana de Karol G confesó que “está aprendiendo a vivir” de acuerdo con las recomendaciones de su doctor. Respecto a la cantante colombiana, esta no se ha pronunciado sobre la declaración de su hermana. Sin embargo, la misma Verónica reveló que la intérprete de “Tusa” le ha apoyado con pequeñas acciones como llamar a un fisioterapeuta para atenderla.

