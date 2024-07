VIDEO: Karol G rompe en llanto en pleno concierto al revelar el fallecimiento de un amigo

Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo y a la cual quería mucho. Me di cuenta muy tarde que la quería mucho. No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que quería a esa persona. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, por su compañía y por su amistad. Estos días me he sentido muy triste porque siento que no se lo dije lo suficiente”