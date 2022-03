Eduardo Yáñez admite haber sido víctima de abuso

Eduardo Yáñez conversó con Venga La Alegría y habló sobre el reto que como actor supuso darle vida a un personaje transexual en las serie “Mi Tío”, protagonizada por José Eduardo Derbez. El histrión habló del valor de su personaje, y contó cómo se preparó para el mismo. Incluso llegó a vestir ropa íntima de mujer y cuenta que empezó a usarla todos los días, para saber cómo se siente una persona con dichas características emocionales y físicas.

El tema sobre el acoso surgió cuando se abordó el tema desde lo que expondrá esta nueva producción en la que compartirá créditos también con Elena Rojo y Ariadne Díaz. Yáñez reconoció que muchos de los actores que ahora están alzando la voz para hablar sobre el abuso del cual fueron víctimas se debe a que la sociedad está evolucionando y ahora hay más apertura a la hora de escuchar estas declaraciones.

Eduardo Yáñez también pide que haya justicia: que los culpables reciban su castigo y que las víctimas encuentren paz. Admitió que él también ha sido víctima de abuso, en incontables ocasiones, dijo, pero destacó que esta práctica no es exclusiva del medio o de la industria del entretenimiento, que pasa tanto en los bancos, como en los hospitales, las fábricas etcétera. En donde tanto hombres como mujeres son o pueden ser vulnerables al ataque.

La periodista quiso saber porqué el actor no está abierto a la posibilidad de revelar más, de dar los nombres de aquellos o aquellas que quisieron abusar de él, o que en cualquier caso así lo hicieron, y éste fue muy claro al decir, que no necesita hacerlo. Dice que no tiene por qué decírselo a la gente, porque sus problemas los resuelve él mismo.

Aquí les dejamos la entrevista de Eduardo Yáñez con el programa Venga La Alegría: View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva)

