Angélica Vale en ‘Los 50 más bellos’ habló de su transformación física

Angélica Vale este año forma parte de ‘Los 50 más bellos’ y durante una exclusiva concedida a ‘People en Español’ ofreció detalles sobre su transformación física tras cambios en su estilo de vida y hábitos alimenticios. Ha incorporado más ejercicio en su rutina diaria, como caminatas, y ha optado por comer de una forma más balanceada y saludable.

“Me hace sentir bella mi seguridad. Creo que con la edad viene una seguridad muy hermosa, la cual me hace sentir cada vez más bella, por dentro primero. Creo que tiene mucho que ver el sentirse bien por dentro y estar en paz con uno mismo, estar contento con uno mismo, creo que eso ayuda muchísimo”, comenzó diciendo al mencionado medio.

La destacada actriz expresó que durante este 2024 le han consultado demasiado tras haber bajado tantas libras: “Estaba viviendo aquí en Los Ángeles, fui con ella y me dijo: ‘Oye Angélica, fíjate que no tienes la cantidad de grasa que deberías de tener para tu sobrepeso. Para el peso en el que estás, tú deberías tener más grasa que la que tiene tu cuerpo, hay algo raro, tú tienes un rollo hormonal'”.

“Me hizo exámenes de absolutamente todo y me dijo: ‘Sí, tienes un problema hormonal fuerte, no te preocupes, te lo voy a curar’. Me dio un tratamiento hormonal, el cual me ayudó a bajar de peso, pero yo ya había empezado a cambiar mi manera de alimentarme desde tres meses antes“, añadió.

“Si no hubiera sido por mi cambio alimenticio jamás hubiera llegado a este gran cambio. Sí me ayudó muchísimo las hormonas a regresar a mi peso, pero siento que la alimentación fue lo más importante. También regresé a hacer ejercicio, a bailar, al teatro, que eso siempre ayuda, pero el cambio alimenticio fue lo que más me ayudó y sin él no me hubiera mantenido como estoy”, explicó la presentadora de televisión.

Vale ha destacado la importancia de la disciplina y la constancia en su proceso de pérdida de peso. Ha sido paciente consigo misma y ha celebrado cada pequeño logro en su camino hacia una vida más saludable y feliz.

“Eso de dieta balanceada uno lo oye por todos lados, pero es cierto: hay que saber hasta dónde, hay que saber que, hay que saber cómo combinar los alimentos, eso fue lo que más me ayudó. Todo el mundo cree que fue de un día para otro y no, me tardé un año y cuatro meses en bajar de peso y estar cómoda otra vez conmigo. ¡Regresé, I’m back!”, dijo.

Su transformación física no solo ha impactado en su apariencia, sino también en su autoestima y bienestar emocional. Angélica se siente más segura de sí misma y con más energía para enfrentar los desafíos del día a día.

