Carmen Villalobos, en exclusiva, nos habla del drama en Top Chef VIP 3

Carmen Villalobos es la conductora de Top Chef VIP 3. En entrevista exclusiva nos habla del drama dentro de esta competencia, de su rol imparcial en este proyecto y de la enemistad que existe dentro de la cava entre los famosos que conforman este reto.

“Esos están que se matan”, dice entre risas Carmen Villalobos. Y es que los personajes que más se han destacado en esta edición por sus constantes peleas y comentarios punzantes de unos a otros son José María Galeano, Alicia Machado, Carolina Tejera, Rosie Rivera, Polo Marín, David y el mismísimo Niño Prodigio. Aunque algunos de los antes mencionados ya fueron eliminados de la competencia.

Pero independientemente del drama, Carmen admite ser muy feliz en este proyecto y de pasársela muy bien desde el día uno, porque hay que recordar que la actriz colombiana ha sido la “host” de este proyecto desde su primera edición.

“Soy muy feliz de ser parte de esta familia. Me la he gozado, he sufrido, he llorado”, dice Villalobos haciendo un recuento de todo lo que ha experimentado en Top Chef VIP hasta el día de hoy.

Carmen admite que aún y cuando ella es la conductora del show, hay espacios y momentos en los que ella no tiene ni voz ni voto y ni siquiera acceso. Un ejemplo de esto es la cava. Según nos explicó ahí dentro es dónde está el chisme, ahí es donde pasa el drama y ella no puede entrar ahí a menos que la producción así se lo indique. Además, es ahí en donde los famosos de esta temporada se pelean.

En esta temporada hemos vivido pelease importantes durante los retos de salvación, y con Carmen compartimos que en ocasiones esto nos ha llegado a desesperar, porque todos estos se realizan con un tiempo establecido. “Dejen de pelear y concéntrense en la cocina, dejen el conflicto para después”, dice Carmen Villalobos.

La tercera temporada ha llegado a generar que algunos competidores incluso lleven sus frustraciones al terreno de Carmen, casi buscando pelea con ella. Ante estas situaciones, la actriz de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” cuenta que a nivel personal ella no se engancha con nada.

Destaca que ella se mantiene ecuánime porque ella no está compitiendo con nadie, ella no está compitiendo por ser la conductora ni por presentar un plato. Por esta razón, ella se mantiene firme y convive con ellos según lo que se necesiten dentro del juego. Explica además, que al final del día las acciones de ellos los definen personalmente, más no así a ella misma.

