Lucía Méndez sobre Wendy Guevara: “No la conocía nadie”

Televisa realizó un programa especial sobre ‘La Casa de los Famosos México‘, debido a que dentro de poco comenzará la segunda temporada del mencionado reality show. A su vez, una de las personas invitadas al espacio de entretenimiento fue Lucía Méndez, quien además habló de Wendy Guevara, primera ganadora del programa.

Sin embargo, sus declaraciones se han viralizado tras mencionar la triunfadora de la primera edición no era casi conocida hasta que pudo obtener ese reconocimiento: “Wendy Guevara es un fenómeno social, a Wendy Guevara no la conocía nadie (…) se creció como la espuma”.

Hasta el momento Guevara ha decidido no decir nada sobre las palabras de la cantante.

Esta declaración generó polémica entre los seguidores del programa y de Wendy, ya que muchos consideran que la actriz no tiene la autoridad para opinar sobre la carrera de ella. Sin embargo, también se han dado a conocer rumores de conflictos entre algunas de las nuevas integrantes del reality show, lo que ha aumentado la expectativa de los espectadores para ver qué sucederá en esta segunda temporada.

“No que ya estaba extinguida Lucía Méndez?, “Si nadie conocía a Wendy por qué la misma Lucía Méndez la invitaba a que levantara su programa de YouTube?”, “Yo sí conocía a Wendy”, “Lucía no sabe de tecnología”, “Tan famosa era antes de casa que ella misma la invitó a su programa de YouTube”, “Lucía Méndez no dijo nada malo y mucho menos con mala intención”, “Creo que solo ella y Sergio Mayer no la conocían”, “Es verdad, hay personas que no usan redes y no sabían quién era Wendy”, “Sí se le conocía, pero no era tan famosa”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en la publicación.

‘La Casa de los Famosos México’ es un programa de telerrealidad que ha tenido gran éxito en su primera edición, por lo que se espera que en esta segunda entrega haya aún más sorpresas, drama y entretenimiento para los televidentes. Sin duda, este programa promete ser uno de los más comentados en las redes sociales y en la televisión en los próximos meses.

