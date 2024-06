Wendy Guevara revela antes de tiempo el cuarto habitante confirmado para ‘La Casa de los Famosos México 2’

Wendy Guevara, creadora de contenido y ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, reveló en una transmisión en el canal de YouTube del canal de las Estrellas que Agustín Fernández es el cuarto habitante confirmado para la segunda temporada del reality show.

La dinámica para anunciar su nombre fue bastante divertida, pues el argentino estuvo enmascarado y con una capa para ocultar su identidad. Sin embargo, la mexicana se adelantó y reveló su nombre antes de tiempo.

“Estoy feliz, contento, enamorado de la vida. Hacía mucho calor ahí, me tienen caminando por toda Televisa”, dijo el joven en la conversación que tuvo con la influencer.

Además, bromearon con las cosas que les ha pasado mientras viven juntos, pues Wendy Guevara asegura que Agustín es muy divertido y ocurrente.

El nuevo confirmado dijo que se siente nervioso por vivir esta experiencia, que produce TelevisaUnivision.

“Lo que siempre le digo a la gente, que me quieran así como soy, con mis virtudes y mis defectos”, afirmó.

Sin embargo, considera que ‘La Casa de los Famosos México’ es una oportunidad para salir de su zona de confort. “Hice muchos realities en mi vida, muchos papelones, este va a ser mi séptimo (reality), pero fueron muchos papelones; canté, bailé y es volver a sentir estos nervios aquí en el pecho que no sé ni qué voy a hacer”, dijo.

Añadió que del grupo de confirmados, a quien conoce más, es a Brigitte Bozzo, porque es una mujer divertida.

El público le decía a Agustín que no se enamorara en la casa y él respondió: “No, no tengo muchos sentimientos. Me rompieron mucho el corazón, no creo”.

Wendy Guevara justamente hizo énfasis en este punto porque cree que su compañero de convivencia sí podría caer en las redes del amor y perderlo todo. Pero él contestó: “Es imposible, pero ya mi corazón no sé si está”.

También bromeó con Nicola Porcella, quien es gran amigo de Agus, algo que podría ayudarlo con el público, debido al cariño que el peruano logró.

