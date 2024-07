Mamá de Gala Montes responde a quienes le dicen que trabaje

Crista ofreció una fuertes declaraciones a TVNotas, donde su hija Gala Montes se vio involucrada y tildada sin compasión. Por ello, la actriz se vio en la obligación de grabarse y explicar lo que venía ocurriendo y eso hizo que muchos juzgaran a su progenitora y algunos le dijeron que era momento de trabajar y se tomó el tiempo de responderle a algunos internautas.

“Estoy escuchando los comentarios. Claro que a los 55 años todavía estoy fuerte y claro que superé un cáncer. Claro que hago todo lo que se me pide, pero quiero que aquellos que dicen que a los 55 años todavía estoy fuerte, pero ejemplo, metan una solicitud de empleo de un día para otro, sin capital, pagando renta, servicios, un coche, y ganando un sueldo decente para sobrevivir. Díganme en qué empresa te aceptarían tan rápido, al menos en 15 días para poder sobrevivir. Díganme en qué empresa”, dijo en un video compartido en la red social Instagram.

La madre de la actriz aprovechó para añadir que: “Hay que escuchar las dos partes para entender las cosas. No conocen la realidad”.

¿Qué inició la pelea entre Gala Montes y su madre?

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Vivíamos en Xochimilco. Se quitó esa casa. Se fue a vivir sola. Y yo también. Como tengo 3 perros grandes no me iba a ir a un departamento. Decidí venir a Zumpango, porque acá está mi hermana. Mi cuñado me consiguió un ranchito para vivir. Siempre me ha gustado tener animales”, dijo la madre de la actriz de 23 años a TVNotas.

“Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, añadió Crista al mencionado medio.

La progenitora de la reconocida actriz no terminó la entrevista sin antes expresar que: “Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Les dicen a los hijos que no se dejen manipular por los padres. No pude hacer ahorros. Estoy volviendo a empezar. Por eso acabo de poner esta cafetería. Me estoy apoyando de mis hermanos. Es complicado levantar un negocio. Hay días que no he dormido”.

