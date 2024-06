Niurka Marcos a Juan Osorio: “No pudiste lograr que Irina Baeva interpretara a una vedette”

Niurka Marcos le contestó a Juan Osorio luego de que él considerara que la actriz cubana no tenía sustento en los comentarios que hizo por la actuación de Irina Baeva en el papel de ‘Aventurera’, el cual interpretó la ‘mujer escándalo’ hace años.

“No sabes lo que acabo de hacer, bebé”, comentaba en sus redes sociales, para luego afirmar que su ex inventa mentiras y además se las cree.

Las declaraciones de Niurka fueron bastante frontales y le preguntaba a Juan Osorio en dónde la conoció y se deslumbró con ella. “Ay, bobito. Tu talento es juntar a muchos talentos que ya vienen listos, tú no has hecho a nadie, tú haces telenovelas, teatro no”, afirmó.

La cubana consideró que Juan Osorio se adjudica talentos ajenos, pero en realidad lo que tiene es una plataforma para exponer a artistas. “Prueba de que no eres el rey Midas es que no pudiste lograr que Irina (Baeva) interpretara a una vedette, aparte de que has querido crear muchas Niurkas, pero no puede ser, porque Niurka hay solo una, mi amor”.

Niurka Marcos a Juan Osorio por polémica con la obra ‘Aventurera’

En su mensaje, añadió: “¿Sabes quién hizo a este monstruo? Tú”.

¿Por qué se ha generado este debate entre Niurka Marcos y Juan Osorio?

Básicamente porque la artista considera que Irina Baeva no cumplió con las expectativas en el clásico del teatro mexicano. Además, responsabilizó al productor por no ayudarla a lograr el nivel que otras famosas, como Edith González, Itati Cantoral y ella lograron en su momento.

Estos señalamientos hicieron que Juan Osorio defendiera a la rusa y afirmara que en la primera semana ha hecho cosas maravillosas en el escenario.

También se refirió a Niurka, a quien asegura le dio la oportunidad para estar en ese show y por ende la impulsó en su carrera.

“A veces la gente es malagradecida, se les olvida que tuvieron la misma oportunidad, que tocaron la misma puerta y que se les abrió en su momento y que gracias a esa oportunidad crecieron. Entonces a veces ya se nos olvida y creemos que nacimos con la estrella ya, con el conocimiento y todo. Hay que darle una oportunidad a la señorita, llevamos una semana de estreno”, dijo durante una entrevista con el programa ‘Despierta América’.

Sigue leyendo:

· ‘¿Bailas?’: Niurka Marcos critica a Irina Baeva tras el estreno de ‘Aventurera’

· Pareja de Juan Osorio reacciona a la opinión de Niurka Marcos tras decir que él la “mantiene”

· Juan Osorio le contestó a Niurka Marcos tras atacar a su novia casi 40 años menor que él