Erick Sánchez revela que el Club Pachuca no le permitió jugar en Europa

El futbolista mexicano y nuevo jugador de las Águilas del Club América, Erick Sánchez, reveló que siempre recibió una gran cantidad de ofertas de equipos de diversos países de Europa para poder hacerse con sus servicios y ser uno de los jugadores aztecas que militarían en el viejo continente durante el lapso que estuvo dentro de los Tuzos del Pachuca.

A pesar de esto detalló que el equipo nunca llegó a un acuerdo con alguna de estas organizaciones para poder firmar un traspaso, lo que generó que permaneciera dentro de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó Sánchez durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que su único objetivo es poder dar el salto al viejo continente y espera que dentro de las filas del cuadro azulcrema pueda lograr su meta; sostuvo que el América es un equipo que le gusta mandar a sus jugadores fuera del país para impulsar sus carreras.

“No depende de uno el ir a Europa, llegaron ofertas, que no me hayan dado oportunidad es distinto, no voy a hablar más del tema, estaré siempre agradecido con Pachuca por lo que hizo por mí, los años que me apoyó, es eso, ofertas hubo, pero no hubo acuerdo”, expresó.

“Muy tranquilo, lo voy a decir siempre, hay cosas que no dependen de uno, cosas que no están en mis manos, hubiera querido ir a Europa, pero hay cosas que no dependen de uno, me llega esta oportunidad, creo que es un club grande de México, tengo facilidad de salir de Europa desde acá, pero tengo qué entregar mi mejor versión, que las cosas salgan bien para pegar el salto, pero primero enfocarme aquí, la directiva se encargará si llega una oportunidad, no voy a estar pensando en eso”, agregó Sánchez.

Para finalizar, Erick destacó que siempre apoyó a las Águilas del América desde que era niño y toda su familia siempre ha sido hincha del club, por lo que jugar dentro de esta institución tan importante representa un sueño hecho realidad para él.

“Cuando llegué estaba muy nervioso, no me caía el veinte de saber que estaba en el equipo al cual le iba de chico, el esfuerzo que he hecho desde chico, traté de hacer las cosas de la mejor manera, esperando una oportunidad, esperaba ir a Europa, pero ahora que llegó a esta oportunidad en un equipo grande de México, el equipo al que le iba de niño, me deja tranquilo, siempre me voy a entregar en la cancha y con el equipo al que toda mi familia le va, prácticamente”, concluyó.

