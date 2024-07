Madre de Geraldine Bazán reveló que su hija no la trata

Rosalba Ortiz es la madre de Geraldine Bazán y una vez más enfrenta otra polémica tras hablar de la vida de su hija y también de la de Gabriel Soto. A su vez, señaló que las cosas con la actriz no estarían de la mejor manera.

“Hija, yo sé que te molesta que les conteste a los compañeros de los medios de comunicación y te quiero decir que estoy orgullosa de cómo les contestas”, comenzó diciendo en el programa ‘De Primera Mano’.

Ortiz aprovechó la entrevista para dedicarle unas palabras a Geraldine: “Hija, quiero que seas feliz, que sigas adelante, que sigas trabajando como hasta ahora. Sobre todo, no pierdas el hilo de ser una persona humilde ante todos, y obviamente ante la familia”.

“Yo sé que te tengo que llamar, pero no lo voy a hacer porque me vas a regañar, y tú no me llames porque me vas a decir ‘mamá, ya te dije que no hablaras'”, dijo antes de finalizar con su intervención.

Ortiz pidió a los medios de comunicación que respeten la privacidad de su familia y dejen de difundir rumores falsos y malintencionados sobre Geraldine Bazán. Afirmó que la actriz merece ser reconocida por su trabajo y talento, y que no permitirá que nadie manche su reputación.

Rosalba Ortiz defendió a Geraldine Bazán

Ortiz también declaró que Bazán siempre ha sido una madre dedicada y amorosa para su hija, y que está cansada de que la prensa invente cosas sobre ella y la juzgue sin conocerla verdaderamente. Aseguró que la relación entre madre e hija es sólida y que estarán siempre una para la otra.

“Nuevamente, voy con Maxime (Woodside). Maxime sigue molestando a mi familia; sigue hablando. Sobre todo, ahora me ataca a mí. Si cree que me va a asustar o su equipo, que también los conozco. Eso no me duele de ellos, me duele de ella que es una señora que durante muchos años ha sido usada como mujer. Y antes decía ‘mi querida Maxime’. Y ahora dijo ‘mi malquerida Maxime’. No he escuchado usa sola disculpa. La tiene que dar porque no solo ofendió a mi hija, ofendió a mi nieta la más grande. Imagínense“, mencionó a la prensa.

