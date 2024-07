José María Galeano agradece a sus fans: ‘Algo debo estar haciendo bien’

El actor español José María Galeano publicó este domingo una historia en su cuenta en Instagram para agradecer el apoyo que le han dado, sobre todo luego de la eliminación de su amigo Pancho Usteri de ‘Top Chef VIP 3’.

En un video que subió el artista, quien se ha convertido en uno de los más controversiales de la competencia, dijo que pese a la salida de su amigo, está convencido en que debe seguir demostrando lo mejor de sí en la cocina.

“Le quiero dar las gracias a todos los que están ahí al otro lado por tantas y tantas palabras de cariño y tantos mensajes de apoyo, no tengo palabras, les digo de verdad, están siendo unos días en los que sobre todo con la salida de mi hermano Pancho, la gente diciéndome ‘Galeano no te dejes, sigue adelante, eres nuestro gallo, no te rindas, no te dejes'”, afirmó.

Luego explicó que estos mensajes lo ayudan a seguir enfocado en la meta, que en su caso es ganar el reality show de la cadena Telemundo. “Me llenan de no sé, algo debe estar haciendo uno bien cuando recibe tantas y tantas muestras de apoyo y de cariño”, afirmó.

José María Galeano se despide de Pancho Usteri

Esta semana, el español lanzó un emotivo mensaje en su cuenta en Instagram para hablar de su amigo.

“Los cuchillos de Top Chef Vip me han atravesado esta noche el corazón. Hoy no sale del show un participante, un cocinero, un buen amigo… esta noche abandona la cocina, mi carnal; el cabrón que se ganó mi amistad, mi confianza y el derecho a llamarme Hermano para toda la vida Pancho Uresti”, escribió.

En la publicación también dijo: “Necesitaría un libro entero para poder contarles todo lo que hemos vivido aquí: mil cocinadas, mil aventuras, mil risas y muchísimas lágrimas. Me quedo con el cariño, el apoyo, la complicidad, la sinceridad y todo lo que mi hermano Pancho tiene debajo del sombrero. Me cuesta escribir esto y saber que mañana no te tendré a mi lado para seguir peleando juntos”.

