La publicación que hizo Myrka Dellanos por el ataque que sufrió Donald Trump 

La presentadora de televisión Myrka Dellanos hizo una publicación en su cuenta en Instagram poco después de que se confirmara un ataque contra el precandidato republicano Donald Trump en Pensilvania.

A través de su cuenta en Instagram, la conductora de ‘La Mesa Caliente’ consideró que esto se trató de un acto de “pura maldad”.

Además de esto, comentó: “Han atentado contra la vida del expresidente Trump. Lo balearon en un rally frente a miles de sus seguidores”.

¿Qué dijo Myrka Dellanos sobre atentado a Trump?

En su mensaje, muchos de sus fanáticos y cercanos le respondieron a Myrka Dellanos para opinar sobre este hecho que ha estremecido a la política estadounidense.

Su hija, la modelo Alexa Dellanos, fue una de las que opinó: “¡Gracias Jesús por sobrevivir a este ataque!”.

También hubo quienes cuestionaron lo ocurrido y creen que pudo ser un montaje: “Él mismo mandó a hacer eso para echarle la culpa a los demócratas, como siempre” “Tremenda película esta”.

Myrka Dellanos se ha mostrado siempre con una actitud afín hacia el magnate estadounidense, por lo que no sorprende que haya sido una de las famosas en hablar de este tema.

¿Qué pasó con Donald Trump?

El precandidato republicano daba un mitin en Pensilvania, Estados Unidos, en el marco de la campaña política.

En medio de su discurso, se escucharon detonaciones, que causaron pánico entre los asistentes. Sin embargo, la situación escaló cuando se vio a Trump tocarse su oreja, la cual estaba ensangrentada.

Luego de lo ocurrido se confirmó que el tirador y un asistente murieron en el hecho.

Trump también habló de la situación con un mensaje que publicó en su cuenta en Truth Social: “Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de ocurrir en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mis condolencias a la familia de la persona que murió en la manifestación y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida”.

Además de esto, escribió: “Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, que ahora está muerto. Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡Dios bendiga a América!”.

Sigue leyendo:

· ‘Todavía está en el hospital’: Myrka Dellanos pide por la recuperación de su madre

· Myrka Dellanos atraviesa una difícil situación: “Tengo fe de que vamos a seguir adelante”

· Myrka Dellanos con un nuevo proyecto ofrece herramientas para enfrentar la depresión y la ansiedad